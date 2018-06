Nečitelné US Open. Golfových favoritů je spousta, mohl by uspět Woods?

První hráč světa Dustin Johnson, jeho americký rival v přetahované o golfový trůn Justin Thomas, Angličan Justin Rose s vzácně konstantní výkonností, Australan Jason Day, který se aspoň částečně vymanil ze zdravotních potíží, nebo snad severoirský hrdina Rory McIlroy?

Hřiště Shinnecock Hills v Southamptonu, které hostí US Open popáté v historii, je dlouhé 6 808 metrů a pro turnaj má par 70. Celková dotace dosáhla dvanácti milionů dolarů, vítěz si odnese šek na 2,16 milionu (47 milionů korun).

Experti také coby favority zhusta zmiňují mladou španělskou kometu Jona Rahma a dalšího příslušníka elitní světové desítky - amerického čekatele na titul z majoru Rickieho Fowlera. A zástupy fanoušků si přejí, aby uspěl legendární Tiger Woods. Nebo se vynoří úplně někdo jiný?

Od čtvrtka do neděle bude každopádně ve východní části newyorského Long Islandu k vidění velká golfová řež. Na hřišti Shinnecock Hills hráče čeká tradičně tvrdý test. Roughy - prostory mimo úzké nakrátko střižené fairwaye - tvoří vysoká kostřava, z níž bude mimořádně obtížné vyhrát míček. Bude foukat nepříjemný vítr od moře. A pořadatelé nedlouho před turnajem podmínky ještě uměle ztěžovali, ačkoliv populární resort nedávno prošel nákladným redesignem.

„Je to takový mix hřiště amerického stylu a britského linksového,“ popisoval vítěz letošního Masters Američan Patrick Reed. „Můžete si tady snadno vylámat zuby,“ kývl americký vítěz britského The Open z roku 2001 David Duval.

US Open si pěstuje pověst nejtěžšího turnaje světa, což Americké golfové federaci loni nevyšlo. V Erin Hills kraloval domácí ranař Brooks Koepka se skóre -16. Letos by se měl konečný výsledek znovu pohybovat kolem paru.

Podle odborníků by bylo překvapením, kdyby Brooks Koepka obhájil nečekaný loňský triumf (na snímcích).Naposledy to dokázal jeho krajan Curtis Strange v roce 1989. Po zranění ruky, kvůli kterému si musel dát několikaměsíční soutěžní pauzu, se však Koepka postupně dostává do bývalé pohody.

A mezi nejlepšími by neměl chybět Johnson, který v neděli s přehledem ovládl podnik PGA Tour v Memphisu a vrátil se na pozici světové jedničky. „Hřiště je fantastické. Bude to o druhé ráně a ranách do greenu,“ předpověděl. Sebevědomí teď Johnsonovi nechybí, dlouhodobé statistiky jsou však proti jeho případnému úspěchu. US Open totiž nikdy v historii nevyhrál golfista, který kraloval na turnaji, jenž národnímu šampionátu Spojených států bezprostředně předcházel.

Po dvouleté pauze se na US Open vrací jeho trojnásobný vítěz Woods. A poprvé od roku 2010, kdy skončil čtvrtý, by znovu mohl patřit ke kandidátům na přední umístění. „Čeká nás další skvělá zkouška. Chtěl bych si zase mít šanci (na titul),“ vykládala novinářům ostře sledovaná hvězda. Zásadní prý bude vyrovnat se s greeny hladkými jako linoleum. „Na podobných jsem vyrůstal, a i když dáte skvělý pat, nemusí skončit v jamce,“ upozornil Woods.

Tiger Woods na turnaji v Palm Beach Gardens, kde obsadil dělené druhé místo. Byl to jeho nejlepší výsledek po sérii operací a následného návratu k soutěžnímu golfu.

Právě na US Open (na hřišti Torrey Pines) získal před deseti lety poslední ze 14 titulů na majorech. Třeba mu k dalšímu triumfu pomůže i fakt, že bude spát na jachtě a vyhne se tak zdlouhavému dojíždění. Některým hráčům zabere cesta i dvě hodiny. „Aby vůbec stihli svůj start,“ vtipkoval Woods.

Obvyklou otázkou zůstává, zda dokáže konečně uspět jiný populární americký golfista Phil Mickelson. Už šestkrát skončil na US Open druhý a výhrou by zkompletoval kariérní Grand Slam. Na posledních turnajích však nezářil. „Mám rád výzvy, ale teď na výhru nemyslím. Cílem je projít cutem a mít šanci hrát o víkendu,“ podotkl Mickelson, který v sobotu oslaví 48. narozeniny.