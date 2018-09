Serena v New Yorku, největší výzva pro Plíškovou. Už zase

Dámy a pánové, kdo chce spatřit senzaci, nechť ráčí vstoupit do naší nové arény! Možná by i jazzový mág Louis „Satchmo“...

Karolína Plíšková je ve čtvrtfinále US Open, obhájkyně Stephensová také

Zase je v New Yorku a zase válí. Česká tenistka Karolína Plíšková potřetí za sebou postoupila na US Open do...