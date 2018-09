GLOSA: Czech Open v New York City. Ale kde máte chlapy?

dnes 11:21

New York (Od našeho zpravodaje) - US Open nemilosrdně odhalilo lesk i bídu českého tenisu. Postup rekordních šesti žen do 3. kola upoutal též kolegu Christophera Clareyho z New York Times. A historická absence českých mužů na Flushing Meadows zase udivila přítele Vincent Cogneta z francouzského deníku l’Équipe.