Jak Djokovič dobyl i US Open. Motivaci našel v horách: Odpojil jsem se

Jednatřicetiletý Djokovič po Roland Garros zvažoval, že vynechá sezonu na trávě. S manželkou Jelenou vyrazili v červnu na vrchol vápencového masivu Mont Sainte-Victoire v Provensálsku.

„Když jsme tam po třech hodinách stoupali, tak jsme si sedli a viděli svět z jiné perspektivy a pocítil jsem závan nové inspirace,“ vyprávěl Djokovič po nedělním triumfu na US Open, který přidal k titulu z Wimbledonu.

V tisíci metrech nad mořem přemýšlel nad tenisem. Nad emocemi, které tenhle sport přináší a zjistil, že jsou vesměs pozitivní. „Chytil jsem druhý dech. Od té doby přišla vlna nové energie a výsledky jsou už historií,“ usmíval se po finálové výhře 6:3, 7:6 a 6:3 v New Yorku nad Argentincem Juanem Martínem del Potrem.

„Úplně jsme se izolovali a podívali na věc z jiného úhlu. Trošku jsem se odpojil,“ vracel se Djokovič k momentu, který v něm znovu probudil dřívější touhu vyhrávat. I když, všechno není úplně stejné. „Tenis je teď pro mě úplně jiný. Co se ale týče výsledků, tak si myslím, že můžu brzy vystoupat ještě výš,“ usmál se.

US Open 2018 Příloha iDNES.cz

Vedle Wimbledonu a US Open vyhrál rovněž v Cincinnati. „Poslední dva měsíce byly fantastické,“ rozplýval se Djokovič. „Abych byl upřímný, nemyslel jsem si, že se tak rychle dostanu do formy. Ale jsou za tím tři čtyři měsíce tvrdé práce.“

Cestou za vítězstvím ve Flushing Meadows ztratil jen dva sety a předváděl především parádní obranu za základní čarou. K tomu těžil ze skvělého returnu, nejlepšího na okruhu. Ke všemu přidal jednu novinku - trpělivost. „Ta nikdy nebývala mojí výsadou, ale po operaci jsem přišel na to, že přináší ovoce,“ říkal už dříve.

Ve světovém žebříčku se za dva měsíce posunul z 21. místa na třetí hned za dvojici největších rivalů Švýcara Rogera Federera a Španěla Rafaela Nadala. Jelikož do konce roku neobhajuje žádné body, může teoreticky po dvou letech myslet i na návrat na post jedničky.¨

„Nechci teď přemýšlet, na jakou úroveň se můžu dostat, protože mám dojem, že tohle všechno je nové. Zůstávám nohama na zemi,“ uvedl.

„Mám v sobě posedlost pro tenis, který pořád miluju. Dokud v sobě tohle zanícení ucítím, tak si myslím, že mám co nabídnout a o co hrát. Znamená to ale další práci zasvěcenou tenisu každý den,“ řekl Djokovič. A dodal, že do svého programu zařadí další horskou túru. „Jsem si jistý, že na turistiku dojde brzy,“ přikývl.