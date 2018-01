Kladno otočilo zápas s Příbramí, extraligu dál vedou Budějovice

Před týdnem svěřenci Martina Kopa porazili doma Liberec 3:0, v sobotu v „hornickém derby“ vedli nad kladenským favoritem 2:0 na sety a 20:17, ale domácí zabojovali, získali osm bodů v řadě a po více než dvouhodinové bitvě obrat završili výhrou v tie-breaku 15:9.

Tabulku nadále vede českobudějovický Jihostroj, jenž doma porazil Zlín po těsných koncovkách 3:1. Kladno zůstalo druhé, ale na obhájce titulu ztrácí už dva body. Třetí je v neúplné tabulce Karlovarsko, které si odvezlo tři body z Prahy, a čtvrtý Liberec. Ten uzavře kolo pondělní televizní dohrávkou s Brnem.

Příbram po dnešním programu vypadla z elitní šestice na sedmé místo, které by znamenalo předkolo play-off. Na Ostravu, jež splnila roli favorita v Ústí nad Labem (3:1), ztrácí Příbramští bod.

V zápase Jihostroje se Zlínem skončily tři ze čtyř koncovek minimálním možným rozdílem, Zlínu se podařilo získat třetí set. „V něm jsme útočili několikrát do autu, proto jsme ho prohráli. Věděli jsme, že Zlín bude nepříjemný, to se potvrdilo. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ řekl domácí blokař Peter Ondrovič.

Prvního vítězství v sezoně se dočkali volejbalisté Odoleny Vody, předposlední Benátky nad Jizerou porazili 3:0.

Uniqa extraliga volejbalistů - 16. kolo

Ústí nad Labem - Ostrava 1:3 (-22, -21, 14, -23)

Nejvíce bodů: Kramar 25, Vanags 14, Voth 11 - Šmídl 18, Kotas 13, Janků 12.

České Budějovice - Zlín 3:1 (23, 23, -24, 22)

Nejvíce bodů: Ondrovič a Halaba po 14, Křesťan 12 - Kolář 20, Čechmánek, Motyčka a Vašíček po 9.

ČZU Praha - Karlovarsko 0:3 (-21, -27, -23)

Nejvíce bodů: Šulc 15, Kuboš 12, Krajčovič 11 - Rejlek 25, Prešinský a Zmrhal po 10.

Kladno - Příbram 3:2 (-15, -23, 20, 17, 9)

Nejvíce bodů: Gromadowski 23, Sobotka 21, Zajíček a Hýský po 12 - Renovica 21, Pantič 17, Böhm 16.

Odolena Voda - Benátky nad Jizerou 3:0 (20, 19, 26)

Nejvíce bodů: Carabali 13, Mikula 12, Licek 11 - M. Nesvačil 9, Ticháček a Rybníček po 7.