Brunner a Kašparová útočili na triumf v ultramaratonu z Atén do Sparty

Letošní ročník poznamenal chlad a déšť. Čtyřiačtyřicetiletý Brunner se v první třetině závodu potýkal se žaludečními problémy a propadl se na 11. místo, ale pak začal soupeře předbíhat a nakonec časem 23:37:15 skončil druhý. Na vítězného Japonce ztratil 42 minut.

V součtu se třetím místem z roku 2016 tak byl potřetí na stupních vítězů. „Počtvrté ve Spartě a potřetí v řadě na bedně? To by šlo. Na 70. kilometru jsem si to v hlavě prohrál, ale pak jsem ji vypnul, žaludek se umoudřil a už to jelo. Jen nevím, proč jsem chodil trénovat do sauny, když jsem tady celý den mrznul. Jsem docela spokojený. No, vlastně ne docela, ale fakt docela hodně,“ uvedl na facebooku závodník SK Babice.

Jako druhá žena dorazila k soše krále Leonidase dvaatřicetiletá Kašparová. Při premiéře na tomto závodě se dlouho držela nakonec vítězné Maďarky Zsuzsanny Marazové, a i když ztratila kontakt, žádnou další ženu před sebe nepustila. Doběhla v čase 27:46:27.

„Bylo to náročné, v podvečer jsem bojovala s deštěm a v noci sama se sebou, když se šly kopce, já usínala za chůze, motala se na trati jak opilec, který má halucinace a vidí všude lidi, kteří tam nebyli. Naštěstí jsem to překonala a rozběhla to. A snažila se neřešit totálně mokré boty, ty mne aspoň probraly,“ popisovala v cíli druhá Češka, která tento závod dokončila.

Pátým místem mezi muži překvapil dvaačtyřicetiletý Milan Šumný.