Brunner doběhl druhý v ultramaratonu z Atén do Sparty

„Asi se mi dneska něco povedlo. Ale vypadá to, že se sem budu muset ještě jednou vrátit, abych se pokusil zkompletovat sbírku. Tenhle závod byl z říše snů,“ uvedl na facebooku Brunner.

Z vítězství se radoval Litevec Aleksandr Sorokin, jenž byl v cíli o tři čtvrtě hodiny dřív než Brunner (22:03:22). Český běžec sváděl zhruba sto kilometrů úspěšný souboj o druhé místo s domácím Řekem Nikolaosem Sideridisem. Svůj loňský čas, jímž obsadil třetí místo, vylepšil Brunner zhruba o hodinu a čtvrt.

„Řecký soupeř mi to nechtěl dát zadarmo a rvali jsme se o každý metr. Dělat si po 235 km trháky? Co to jako je? A jako třešnička ten čas? Pod 23 hodin tu běžela jen ultramaratonská elita - Janis Kuros, Scott Jurek, Ivan Cudin, no a letos Sorokin a nějaký Brunner. Loni jsem doběhl za rozbřesku, letos byla ještě tma jak v pekle. Myslím, že jsem to nepodělal. Jsem tak rozbitý, jak snad ještě nikdy,“ řekl český vytrvalec.

Spartathlon se koná od roku 1983 a běží se po trati, kudy podle pověsti v roce 490 před Kristem běžel z Atén antický hrdina Feidippidés. Traťový rekord drží z roku 1984 časem 20 hodin a 25 minut domácí vytrvalec Kuros, jenž je se čtyřmi vítězstvími také nejúspěšnějším účastníkem Spartathlonu.