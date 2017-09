Jak dlouho budu muset čekat? Fury žádá o verdikt ve své dopingové kauze

dnes 10:24

Bývalý boxerský profesionální mistr světa v těžké váze Tyson Fury naléhá na britskou antidopingovou agenturu, aby co nejdříve vyřešila jeho případ. Chtěl by se vrátit do ringu.

Devětadvacetiletý Fury naposledy boxoval předloni v listopadu, kdy v zápase o titul senzačně porazil Ukrajince Vladimira Klička. Později byl obviněn z dopingu a přišel o licenci. „Je mi jedno, jestli budu odsouzen, nebo osvobozen, ale už jsem příliš dlouho v nejistotě,“ napsal Fury na twitteru. „Vyšetřování se táhne už 15 měsíců, takže nemohu naplnit svůj osud ani potřeby svojí rodiny. Jak dlouho ještě budu muset čekat?“ dodal Brit. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Fury kvůli zdravotnímu stavu dvakrát odložil plánovanou odvetu s Kličkem a loni v říjnu se vzdal titulů organizací WBO a WBA. Krátce předtím přiznal psychické problémy a oznámil, že se opíjel a bral kokain, aby se vyrovnal s depresemi. Britská antidopingová agentura navíc oznámila, že v únoru 2015 měl pozitivní test na anabolický steroid nandrolon, a do vyřešení případu mu pozastavila platnost licence. Mistrovské pásy organizací IBO, WBA a IBF drží od dubnové výhry nad Kličkem Brit Anthony Joshua. Kličko minulý měsíc ukončil kariéru.