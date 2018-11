Ty jsi mohl ztratit víc než on, poučoval Hamilton Verstappena

Hamilton odstartoval z pole position, ale ve 40. kole se před něj dostal Verstappen a vypadalo to, že díky rychlejšímu vozu si dojede pro bezproblémové vítězství. Jenže jezdci Mercedesu zpátky do čela pomohl nečekaný útok Sebastiana Ocona z Force India. Na superměkkých gumách postupně Verstappena dojel a zaútočil v nájezdu do 44. kola. Podle pravidel má právo vrátit se zpět před jezdce o kolo před ním, ale zároveň nesmí Verstappena nijak omezit a zpomalit. Prostě nejde o klasické předjíždění a to si Ocon neuvědomil. Je však jasné, že Verstappen měl a mohl s něčím podobným počítat. Jenže on to nečekal a v zatáčce do jeho vozu Force India vrazil.



Ocon byl stejně jako vedení Force India přesvědčený, že nic špatného neudělal. „Jel jsem za ním dvě kola a v obou jsem byl o dost rychlejší než on. A protože podle pravidel se můžu vrátit do závodu, i když jedu o kolo zpět, tak jsem to udělal,“ prohlásil francouzský závodník, který v týmu Racing Point Force India končí a pro příští sezonu zatím nemá angažmá.

S tím Max Verstappen nesouhlasil. Tvrdě nesouhlasil. Byl toho názoru, že jezdec o kolo zpět nemá co překážet na dráze, měl zpomalit a uhnout se mu z cesty. Dokonce za ním zašel po závodě do boxů, urážel ho a několikrát do něj strčil. Ocon říká, že se ho dokonce pokusil praštit. „Dneska jsme udělali všechno správně. A pak přijde ten idiot a vyřadí mě, když jede o kolo zpět,“ nechal se slyšet talentovaný, ale kontroverzní nizozemský závodník.

A co si o strkanici dvou mladíků, kteří spolu bojovali už kdysi dávno ve formuli 3, myslí pětinásobný mistr světa Lewis Hamilton?

„Viděl jsem před sebou, co se stalo a souboj Maxe s Oconem mě nepřekvapil. Oba závodili, i když ne o stejné místo. Max prostě jezdí na hraně a tak to prostě chodí, že se někdy spálí. Já bych si na jeho místě počínal jinak. Důležité ale je, že byl schopný pokračovat v závodě a nikomu se nic nestalo. Za mě to byl závodní incident,“ sdělil šampion navzdory tomu, že Ocon dostal za střet desetivteřinovou penalizaci „stop and go“ a byl tak za viníka označen sportovními komisaři on.

A jak tedy probíhala diskuze zkušeného Hamiltona a divokého Verstappena těsně před předáváním cen pro nejlepší závodníky klání na legendárním okruhu Interlagos? „Ocon má podle pravidel nárok vrátit se do hry a zbavit se ztráty celého kola,“ sdělil Hamilton. Verstappen mu příliš neodporoval, ale dodal: „Ale nesmí při tom způsobit nehodu.“

Mistr světa si však trval na svém, že Verstappen mohl incidentu zabránit. „Ty jsi mohl ztratit víc než on. On neměl co ztratit,“ snažil se Hamilton vysvětlit, že byla potřeba větší obezřetnost.

A co na to Verstappen? Později Hamiltonova slova okomentoval. Asi si je příliš k srdci nevzal. „To se mu snadno říká, když on o vítězství nepřišel,“ prohlásil nizozemský jezdec. „Jasně, můžete říct: ‚Maxi, měl jsi mu nechat prostor‘. Ale nezávodili jsme spolu, takže něco takového nečekáte,“ dodal.