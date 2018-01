Turné čtyř můstků: Stoch kraloval i v Innsbrucku a blíží se obhajobě

V Innsbrucku Stoch v dešti zvítězil s náskokem skoro 15 bodů před Norem Danielem Tandem. Třetí skončil Němec Andreas Wellinger. Češi opět nebodovali.

Největší Stochův rival v Turné Němec Richard Freitag po skoku dlouhém 130 metrů neustál dopad a spadl. Po prvním kole byl dvaadvacátý, do druhého nenastoupil a odjel na vyšetření do nemocnice. V závodu tak skončil třicátý.

O tom, zda bude v Turné pokračovat, se Freitag rozhodne v pátek. „Momentálně je o.k., jen má ještě bolesti. Po první kontrole teď můžu odvolat poplach, ale musíme ještě den počkat, jak se to do rána vyvine,“ řekl týmový lékař německých skokanů Mark Dorfmüller. „Když bude nějaká šance, určitě to bude chtít zkusit,“ dodal.

Další vyšetření absolvuje Freitag v pátek v Bischofshofenu. Aby se mohl sobotního závodu zúčastnit, musí projít páteční kvalifikací, která je na programu od 17:00.

V čele Turné má Stoch 833,2 bodu a obrovský náskok 64,5 bodu (34 metrů) před Wellingerem. Jen zásadní výpadek v sobotu v Bischofshofenu by ho připravil o obhajobu, která se naposledy povedla Rakušanu Gregoru Schlierenzauerovi před pěti lety.

Navíc Stocha dělí výhra od toho, aby napodobil Němce Svena Hannawalda, který na přelomu let 2001 a 2002 jako jediný vyhrál Turné čtyř můstků bez porážky.

Stále vedoucí muž průběžného pořadí Světového poháru Freitag si podle trenéra po pádu stěžoval na bolest v boku. „Jsem rád, že to není koleno, ale samozřejmě je škoda, že tak skvělý skokan nemůže být odměněn,“ řekl Werner Schuster televizi ZDF a kritizoval rozhodčí, že v dešti závod pustili. „Už to bylo moc. Obával jsem se už v kvalifikaci a v těchto podmínkách se skákat nemělo,“ konstatoval.

Českým reprezentantům se znovu nedařilo, stejně jako v Ga-Pa se ani jeden z nich nedostal do finálové třicítky. V prvním kole vypadli Vojtěch Štursa i Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek a Roman Koudelka neprošli středeční kvalifikací.