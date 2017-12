Na Turné čtyř můstků startuje poprvé v historii skokan z Turecka

Před rokem jako první turecký skokan bodoval v Kontinentálním poháru ve Vikersundu, pak dokonce ve stejné soutěži na domácím můstku v Erzurumu vybojoval dvakrát dvanácté místo. O další historický zápis se postaral startem na mistrovství světa v Lahti a nyní zažil premiéru na Turné.

I když v páteční kvalifikaci v Oberstdorfu skončil třetí od konce na 64. místě, radost mu to nezkazilo. „Jako dítě jsem vždycky sledoval Turné v televizi a teď jsem tady. Užívám si to. Je to neuvěřitelné,“ uvedl Ipcioglu, který v kvalifikaci skočil 94 metrů.

Pochází z Erzurumu, střediska zimních sportů, kde byla v roce 2011 Světová univerziáda. Se skoky začal v jedenácti letech i přes nesouhlas rodičů. Neodrazily ho jejich protesty ani zlomené nohy před pár lety. „Máma mi říkala, ať přestanu, ale neposlechl jsem. Předtím mi tvrdili, ať toho nechám, že to nezvládnu,“ vykládal Ipcioglu.

Považuje se doma za skokanského pionýra. „V únoru budu prvním tureckým skokanem na olympiádě. Jsem pyšný na to, čeho jsem dosáhl, i na svou zemi. V současnosti je nás v Turecku asi šest. Ale je tam dvacet nebo třicet dětí, co se budou zlepšovat. V Turecku jsou skoky okrajový sport, ale pracujeme na budoucnosti. Za dvacet let bude na Turné mnohem víc tureckých skokanů. A já je budu sledovat z gauče,“ uvedl Ipcioglu.

S Turné se rozloučí po druhém německém závodu v Garmisch-Partenkirchenu, odkud se vydá na Kontinentální pohár do Titisee-Neustadtu.