Polák Stoch vyhrál první díl Turné, poprvé v sezoně bodoval Koudelka

Dvojnásobný olympijský vítěz Stoch dosáhl na výhru díky suverénně nejdelšímu skoku dne 137 metrů v druhém kole. Třicetiletý rodák ze Zakopaného se díky tomu posunul z děleného čtvrtého místa po prvním kole a porazil o 4,2 bodu domácího favorita a lídra SP Richarda Freitaga.

Je to fantastické. Oba skoky se mi opravdu povedly. Byl to náročný závod, protože byly těžké podmínky,“ uvedl Stoch po větrné soutěži. Freitagovi sice uniklo čtvrté vítězství v sezoně jen zhruba o dva metry, ale zklamaný nebyl. „Je to super, druhé místo je důležité. Turné bude ještě dlouhé a ty dva metry nejsou nic na můstcích, které nás teď čekají,“ uvedl německý favorit, jehož na stadionu hnalo 25.500 fanoušků.



Úspěšný polský den potvrdili třetí Dawid Kubacki a pátý Stefan Hula. Mezi ně se vměstnal Rakušan Stefan Kraft, jenž sice po prvním kole těsně vedl, ale nevydařený druhý skok ho připravil o stupně vítězů.

Nejlepší český skokan Koudelka poprvé v sezoně postoupil do druhého kola. V něm ale skočil jen 105,5 metru, o 15 méně než v prvním kole, a z 21. pozice klesl na poslední třicátou. V úvodním kole Koudelka v k.o. systému prohrál se Slovincem Jernejem Damjanem, ale prošel dál jako třetí z pěti „šťastných poražených“.

Další dva Češi se do druhého kola nedostali. Čestmír Kožíšek obsadil 32. příčku, Vojtěch Štursa byl klasifikován jako poslední sedmačtyřicátý. Viktor Polášek se do závodu nekvalifikoval.

Turné pokračuje v neděli na Silvestra kvalifikací v Garmisch-Partenkirchenu.