Porážka a ostravský konec. Kolocová s Kvapilovou vyřazení obrečely

„Před domácím publikem jsme se chtěly ukázat,“ posteskla si Kolocová. „A jestli se nás zeptáte, zda nás emoce semlely, tak nás to zase rozpláče... A už to i vidíte.“

Slzy v očích Michaly Kvapilové po vyřazení v Ostravě.

Michala Kvapilová si stírala z tváře slzy. A i její parťačce opět oči zvlhly. „Člověk hraje doma jednou za rok, Míša na tak velké akci v Česku nebyla nikdy, protože před třemi roky v Praze jsme spolu ještě nehrály,“ připomněla Kolocová. „Ale každá prohra mrzí. Když člověk trénuje, maká, dává tomu všechno a nejde to, tak ho to štve. Ačkoliv se snažíte a nejde to, je to velké utrpení.“

Čím to je? „To je těžké říct. Jestli je to tím, že nejsme dobře připravené, jestli jsme dostatečně nebojovaly, jestli jsme nebyly dobře vyspané. Těch věcí může být milion, které se sejdou,“ odpověděla Kolocová a ocenila výkon Lotyšek. „A z naší strany, i když se nám nedařilo, to bylo trochu lepší než včera.“ To podlehly Polkám Kolosiňské a Kociolkové.

„Náš výkon měl podpořit větší popularitu beachvolejbalu v Česku, ale snad se to ještě podaří Perunovi s Dejvem (Perušičovi se Schweinerem), nebo Markétě s Bárou (Slukové s Hermannovou) a že vytáhnou český beach výše,“ doufá Kolocová. „My hlavně musíme zlepšit naši hru. O soupeřkách to tolik není, protože bojujeme samy se sebou,“ podotkla Michala Kvapilová.

Kolocová přiznala, že v této fázi sezony se necítí úplně sebevědomě. „Je to ale způsobené i řadou změn v naší přípravě. Začaly jsme pracovat s trenérem Andreou Tomatisem a některé věci jsme zatím nedostaly do hry. Takže možná i proto nám chybí sebevědomí, ty věci ještě nemáme dobře napilované. Ale s Andreou jsme začaly, abychom se posunuly výše.“

V čem se musejí zlepšit? „Téměř ve všem,“ řekla Michala Kvapilová. „Měníme servis, obranu, pracujeme na více variantách útoku, na jiném typu nahrávky. A teď je vyloženě vidět, že některé věci fungují a některé ne. A když se všechno nesejde, tak to v té Světové sérii na nejsilnější týmy nestačí.“

Obě nové cestě věří. „Rozhodly jsme se tak a Andreovy nápady se nám líbí. Jen to trvá nějaký čas,“ uvedla Kvapilová.

Zpravodajství z turnaje v Ostravě Páteční výsledky

Prostřednictvím facebooku Češky slíbily fanouškům, že s nimi zajdou na kávu. „To je pravda. Teď když jsme vypadly, tak na to aspoň budeme mít čas,“ usmála se Kolocová.

Na nějaké delší vyčištění hlav ale prostor mít nebudou, protože příští týden je čeká další turnaj ve Varšavě. „Nemůžeme se na týden vypařit, zajet si odpočinout někam na Seychely a přijet v pohodě jako to občas mají někteří pracující, že vypnou. My na to v tuhle chvíli nemáme čas ani prostor. Ale jako tým fungujeme dobře, umíme si věci vyříkat. To je ta cesta, kterou musíme jít. To je lepší, než si od toho odpočinout.“