Synové slavných tenistů přijeli z Ameriky dobývat Česko

Bratr Vaidišové v Plzni skončil Aleš Kodat (vpravo) se synem Tobiášem. Měl patřit k favoritům plzeňského turnaje, ale nakonec se čtvrtý nasazený Toby Alex Kodat loučil hned po úvodním zápase. Patnáctiletý nevlastní bratr bývalé vynikající české tenistky Nicol Vaidišové prohrál s Ionelem z Rumunska 6:7, 3:6. „Byl to vyrovnaný zápas. Rumun na konci vyhrával důležité výměny. Musím se příště polepšit,“ říkal patnáctiletý reprezentant Spojených států. Tenisově vyrůstá pod bedlivým dohledem svého otce Aleše, jenž kdysi dovedl Nicol Vaidišovou do elitní světové desítky a byl kapitánem českého fedcupového týmu. Se synem dorazil i do Plzně, médiím ho půjčil jen na pět minut. Sympatický blonďák odpovídal plynně česky, jen občas se zarazil. Přestože vyrůstáte na Floridě, češtinu ovládáte perfektně...

Rodiče na mě odmalička doma mluvili česky, pochytil jsem to. Jak často se objevujete na turnajích v Česku?

Tak jednou za rok, maximálně na dva měsíce. Jinak hraju a trénuju hlavně na Floridě. To mají v Plzni docela štěstí, když tady hrajete už podruhé...

Máte pravdu, loni jsem tady aspoň uhrál kolo... (hořký úsměv) Ale jinak se mi tady celkem líbí, pěkné místo, dobré kurty. Je na vás tlak, abyste se vyrovnal slavné sestře?

To ani ne, aspoň já to tak necítím. Hraju sám za sebe. Ale je pravda, že sestra mě v tenise inspiruje. Občas přispěje i užitečnou radou. Tenisové vzory ale asi hledáte spíš mezi muži...

Jasně, to jsou Roger Federer nebo Japonec Nišikori. Kam povedou vaše další kroky?

Zkusím další turnaje v Evropě.