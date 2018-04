Berdych s Verdascem odstoupili na turnaji v Monte Carlu ze čtyřhry

Turnaj mužů v Monte Carlu antuka, dotace 5,238.735 eur Dvouhra - 1. kolo:

Simon (Fr.) - Mannarino (16-Fr.) 6:3, 4:6, 6:2

Cecchinato (It.) - Džumhur (Bosna) 6:3, 6:2

Struff (Něm.) - Sugita (Jap.) 6:3, 6:2

F. López (Šp.) - Paire (Fr.) 5:7, 7:6 (7:5), 6:4

Verdasco (Šp.) - Cuevas (Urug.) 5:7, 7:6 (7:4), 6:1

Schwartzman (10-Arg.) - Pella (Arg.) 0:6, 6:2, 6:3

Fognini (13-It.) - Ivaška (Běl.) 6:4, 7:5

Kohlschreiber (Něm.) - Sandgren (USA) 6:2, 6:2

Gasquet - Chardy (oba Fr.) 6:4, 7:6 (7:5)

Seppi (It.) - Edmund (Brit.) 6:3, 5:7, 6:2 2. kolo:

Thiem (5-Rak.) - Rubljov (Rus.) 5:7, 7:5, 7:5

M. Zverev (Něm.) - Pouille (7-Fr.) 2:6, 6:1, 7:6 (7:3) Čtyřhra - 1. kolo:

Bolelli, Fognini (It.) - Berdych, Verdasco (ČR/Šp.) bez boje.