Kvitová vs. Plíšková. Oficiálně zvítězila vždy ta první, ale...

„Mám to v hlavě, samozřejmě. Někdo to úplně nebere, ale pro mě to byl normální zápas s rozhodčími,“ popisuje Plíšková.

20. prosince 2017 totiž v extraligovém finále Prostějova se Spartou přetlačila v říčanské „nafukovačce“ Kvitovou 6:4, 3:6 a 6:1. Což jí sloužilo i jako dobrá duševní vzpruha pro 25. října 2018.

Takhle velký střet dvou nejlepších českých tenistek posledních let tu totiž ještě nebyl.

Tenistka Karolína Plíšková slaví vítězství na Turnaji mistryň nad obhájkyní Caroline Wozniackou.

Herně jsou si docela podobné, lidsky nabízejí rozdílné povahy. Třeba i proto v Singapuru měly symbolicky rozdílný program: Kvitová nejprve v úterý do večera čekala, jestli bude mít ještě o co hrát, a ve středu zrušila trénink a uzavřela se do stoprocentní koncentrace (což dělává i na grandslamech). Plíšková si hodinu zahrála na centrkurtu místní arény Indoor Stadium.

Tady to od 10.00 českého času vypukne. Když vyhraje Plíšková, postupuje do semifinále jedné z nejnablýskanějších akcí tenisového kalendáře. Kvitové dá naději (nikoli jistotu) jen triumf ve dvou setech.

„Věřím, že to dopadne dobře,“ pronesla Plíšková. „Petra se proti prvnímu utkání tady trošku zvedla. Nemá co ztratit. Ale já mám své zbraně a věřím, že to zvládnu.“

Duel to bude pochopitelně hodně prestižní. Pragmaticky proto, že jsou ve hře body (Plíšková kuriózně v případě výhry na bod srovná letošní skóre Kvitové) a 153 tisíc dolarů pro vítězku. Symbolicky pak kvůli tomu, jak dobré obě aktuálně jsou – střet v takových kulisách a s touhle zápletkou tu lepší posílí.

Klíč do semifinále Karolína Plíšková postoupí,

pokud:

jakkoliv porazí Kvitovou

pokud prohraje s Kvitovou 1:2 na sety a zároveň Svitolinová jakkoliv porazí Wozniackou

jakkoliv porazí Kvitovou pokud prohraje s Kvitovou 1:2 na sety a zároveň Svitolinová jakkoliv porazí Wozniackou Petra Kvitová postoupí,

pokud:

porazí Plíškovou 2:0 na sety a zároveň Svitolinová jakkoliv porazí Wozniackou

„Žádné nervy vůči českým soupeřkám si dělat nechci,“ tvrdila Plíšková. „Svoje jsem si uhrála. Nechci s nikým o nic bojovat a už vůbec ne s ní. Budu ráda, když vyhraju.“

Jejich tři střety pod hlavičkou WTA vypadaly následovně.

Poprvé se utkaly ve Wu-chanu vroce 2014: Kvitová podmínky vkrásné aréně na kraji jinak industriálního čínského megaměsta zbožňuje a výhrou nad krajankou 6:3, 2:6, 4:6 se tehdy nakopla až k titulu. Ten slavila také v Sydney 2015 a v boji o trofej zdolala právě Plíškovou – poměrem 7:6, 7:6. A aby se to nepletlo, letos v semifinále v Madridu vyhrála PK nad KP 7:6, 6:3 a následně ovládla celou prestižní antukovou akci.

Při prvních dvou duelech vedl Plíškovou jako kouč Jiří Vaněk, teď trenér rivalky. Ke Kvitové odešel v závěru roku 2016. „Za tu dobu se stalo spoustu věcí. Tenisově i v mém osobním životě,“ říkala Plíšková. „Vystřídala jsem spoustu lidí, dostala spoustu rad. Věřím, že jsem se zlepšila herně i jako člověk. Jsem ráda, že nejsem na nikom závislá. Měla jsem hodně úspěchů.“

Může přijít další. Anebo oficiální statistiky zůstanou jednostranné.