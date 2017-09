Turnaj mistryň v Praze? Černošek: Jednáme, ale jde o dost velké peníze

Jedna jistota na začátek: tenis z největší české arény jen tak nezmizí, v únoru zde Češky v 1. kole Fed Cupu přivítají Švýcarsko. „Jsme dohodnutí,“ potvrdil Černošek po boku šéfa O2 areny Roberta Schaffera.

Sportovní manažer Miroslav Černošek v pořadu Rozstřel na iDNES.tv

Misí s mnohem většími ambicemi je pak to, že by do Prahy mohly pravidelně jezdit ty nejlepší hráčky planety.

„Vedeme diskusi od května. Jsme v jednání,“ říká Černošek. „Je to finančně náročná megaakce, byla by třeba vládní podpora, podpora Prahy. Není to jednoduchá záležitost. Nejsem oprávněn to zatím specifikovat, ale je to velká rána. Navíc chce WTA dlouhodobou smlouvu: jejich představa je minimálně pět let.“

Tak dlouho se turnaj konal i v bohatém městském státu v jihovýchodní Asii, Singapur však příští rok nachystá derniéru. „Jde také o bezpečnostní hlediska, o otázku divácké kulisy. Hráčky navíc asi nechtějí permanentně cestovat do Asie,“ líčí Černošek a Schaffer dodává: „O2 arena potvrzuje připravenost na akci.“

Robert Schaffer

V rámci jednání sondují zastupitelé WTA přímo v libeňské hale, všeho se účastní ti nejdůležitější představitelé asociace ženského tenisu. Podstatný bude i výsledek blížících se voleb, neboť bez státní podpory by sen o Turnaji mistryň patrně vyšuměl.

„Takové garance se dostalo hokejovému šampionátu i atletickému halovému mistrovství Evropy,“ připomíná Černošek. Jednoduše to nezní, i on sám však vnímá, o jak lákavou představu jde: „S ohledem na můj věk a všechny velké události, co už máme za sebou, bychom chtěli zkusit i tu největší.“