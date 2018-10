ZÁPISNÍK ZE SINGAPURU: Tenis? Jde to, ale radši Premier League, prosím

dnes 10:20

Singapur (Od našeho zpravodaje) - Když už se z toho dosti chladného spojení po pěti letech konečně začalo něco rodit, je tu vynucený konec. V osobním životě by to znělo skoro jako tragédie, ale tady bylo jasné, že vztah nepotrvá věčně. „Mysleli jsme, že se to tu rozjede trochu víc. Ale celkově to byl úspěšný projekt,“ říká legenda Martina Navrátilová o pětiletce Turnaje mistryň v Singapuru. Ten se po letošku na deset let přesune do Šen-čenu v Číně.