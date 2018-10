Kouč Kvitové: Není kam uhnout. Ale třeba to Petra příště všechno zabije

Další rozpálený singapurský den jim dal možnost trochu zchladit emoce. A rozhodně to kouče Kvitové stálo méně námahy, než kdyby se pokoušeli skrýt před rovníkovým sluncem.

„Pořád se nic neděje. Jedna prohra zatím nic neřeší,“ říkal Vaněk. Kvitová na úvod podlehla ve dvou setech Elině Svitolinové 3:6, 3:6, v úterý vyrazí na obhájkyni titulu Caroline Wozniackou. „Bere to s nadhledem. Zhodnotila to správně.“

Formát základních skupin totiž dává české tenistce i nadále šanci. Na to, aby v Singapuru třeba ještě více ozdobila sezonu, v níž si zatím připsala pět titulů.

Pomáhá, že je na Turnaji mistryň celkově už pošesté?

Určitě. Je na ní vidět, že po zápase nepanikařila. Svitolinová hrála výborně, Péťa trochu dělala chyby. Ale podle mě nehrála extrémně špatně, rozhodlo pár míčků a to, že nevyužila šance, které dostala. Jede se dál. Teď už není kam uhnout.

A vaší svěřenkyni tolik nevadí, když musí, že? Pod tlakem často předvádí nejlepší tenis.

No, člověk musí jenom umřít. Ale jasně, bavili jsme se o tom, že má ráda, když čelí výzvám. Na první zápas byla možná přemotivovaná: měla za sebou výbornou přípravu a možná od sebe čekala trochu víc, než bylo zdrávo. Každá hráčka tady musí zahrát svůj skoro nejlepší tenis. Svitolinové to vyšlo výborně – nikde není napsáno, že to zítra (v úterý) nevyjde suprově Petře. A pak to bude otevřené.

Jak byste první dvě soupeřky, tedy Svitolinovou a Wozniackou, porovnal?

Obě mají výbornou obranu, každá trochu jinou. Wozniacká hraje trochu pomaleji, ale dobře využívá úhly, hraje nepříjemný bekhend po lajně. Je konzistentní hráčka už deset let. Ale každá má v sezoně měsíce, kdy to jde, nebo nejde. Svitolinovou jsem takhle neviděl zahrát půl roku... Holky jsou tak dobré, že jsou schopné tohle změnit ze dne na den. Třeba to Petra bude v úterý všechno zabíjet. Nebo se vyhází. Nebo Wozniacká nezkazí jediný balón.

Kvitová o soupeřce S Caroline Wozniackou se Petra Kvitová od roku 2009 pokaždé aspoň jednou za sezonu potkala. „Jsme stejný ročník. A přijde mi, že se za tu dobu moc nezměnila,“ říká Češka o dánské vítězce letošního Australian Open. „Fyzicky je vždycky připravená dobře, může být na kurtu pokaždé tři hodiny. Akorát už sem tam něco zkazí, když si úplně nevěří. To je jediný rozdíl v průběhu těch deseti let. Budu se jí snažit nedávat tolik míčů zadarmo jako Elině (Svitolinové) a budu muset chodit víc na síť. Naopak nebudu muset tolik riskovat, protože mi přijde, že ona z úderů neublíží tolik jako Elina.“

Mohlo hrát roli to, že na asijské šňůře absolvovala Kvitová jen tři duely?

Během sezony jsme zase řešili, že je zápasů moc a kde ubrat… Speciálně u holek je to těžké. Někdy mají takové sebevědomí, že mají zavázané nohy i ruce a vyhrávají; to u chlapů nevidíte, když jste zraněný, soupeř vás přemele. U holek je to strašně moc o hlavě. Je odpočatá, baví ji to. Prostě vám to tady v ten daný den musí všechno sednout, abyste porazili výtečnou soupeřku. Protože jiné tady nejsou.

Úvodní nezdar tedy chuť do tenisu neumenšil?

Já osobně cítím, že po Pekingu to z Péti všechno tak trochu spadlo. Že se sem těšila. Na začátku sezony jsme se bavili, jestli má vyhrát 40, nebo 50 zápasů, ale mým cílem bylo, abych jí pomohl dostat se do Singapuru, mezi osm nejlepších. A povedlo se. Sice prohrála, ale nebortí se, jindy to bývá horší. Bere to s úsměvem a ví, že má stále šance. Když vyhraje příští dva zápasy, pořád může postoupit.