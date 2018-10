ZÁPISNÍK: Český den od začátku do konce. A jedno finále už je jisté

Současná výjimečná generace českých tenisek je na vzájemné střety zvyklá, občas ale ještě nabídnou něco nepoznaného.

Nový náboj, když spolu národní jedničky hrají o postup.

Nové výsledky, když v takové řeži Plíšková prvně pokoří Kvitovou.

Nové pořádky, když semifinále deblistek tvoří výhradně Češky.

To vše přinesl velký singapurský čtvrtek. I na úvodní kola grandslamů to zní jako pořádně našlapaný den: sedm krajanek v akci! Dobře, počítají se do nich i ty ve čtyřhře, ale taky jde o akci výjimečnou.

O svátek zvaný Turnaj mistryň.

Zatímco v Česku přebírá pozice sychravý podzim, v Singapuru panuje ryze tropické počasí: horký vzduch a vlhkost jako v sauně. Dámám ze střední Evropy ovšem odlišné klima očividně svědčí – do akce šly včera všechny české účastnice a sítem jich prošlo hned pět.

Šlágrem bylo klání hvězd WTA, jehož vítězka se od národního rozměru snažila oprostit. „Cílem bylo vzít to jako normální zápas a ne z toho dělat velké drama, že hrají dvě Češky proti sobě,“ líčila Plíšková.

Její souboj s Kvitovou byl kromě tenisového dění přitažlivý i náhledem na vztah dvou elitních tenistek z relativně malé země. Tyhle dvě nejsou nejlepší kamarádky (ani pro to není žádný důvod), ale respektují se. Duel nenabídl žádné gejzíry oslav či snad provokace. Korektní vazby PK a KP se hodí i reprezentaci, vždyť spolu tyhle dvě fungovaly ve vítězných fedcupových ročnících, a pokud se nestane něco neočekávatelného, už v pondělí 5. listopadu se budou hlásit na dalším srazu před finále proti USA.

A ono to vypadalo, že má u rovníku národní družstvo soustředění.

Den totiž orámovaly postupy deblových párů. Na úvod od 13.30 místního času, když Singapur ještě hodně pracoval, uspěly Andrea Sestini Hlaváčková spolu s Barborou Strýcovou. Na závěr, kdy výkonné město v předpůlnoční tmě na chvíli odpočívalo, slavily pro změnu Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.

Tyto dva páry tvoří semifinálovou dvojici. Neboli: ve finále budou dvě Češky. Příjemná jistota!

„Osobně se těším. Je to velká výzva – mladé holky, jsou první na světě. Doufám, že to bude dobrý zápas,“ pronesla Sestini Hlaváčková, loňská šampionka po boku Maďarky Babosové.

Půjde o boj rozdílných generací: jí a Strýcové, rodačkám z Plzně, je shodně 32 let, jejich soupeřkám shodně o 10 let méně. A taky o odvetu za semifinále letošního Roland Garros, v němž uspěly ty později narozené a pak to dotáhly až ke grandslamovému titulu.

Přijde odplata? Zlepší si Plíšková na Turnaji mistryň kariérní maximum? Odpoví velká česká sobota.