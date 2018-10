ONLINE: Kerberová slaví na Masters první vítězství. Hrají obě debutantky

Obě na honosné akci u rovníku debutují.

Přehnanou nervozitu ale Bertensová ani Stephensová na úvod neukázaly. V pondělí zvládly třísetové bitvy proti favoritkám Červené skupiny. Teď se společně utkají o jistotu postupu mezi kvartet nejlepších turnaje.

Sloane Stephensová vs. Kiki Bertensová Online reportáž z utkání

A bude to teprve podruhé na okruhu WTA, co se obě hráčky společně střetnou. Naposledy se v roce 2013 na antuce v Římě radovala Američanka.



„Vůbec si nepamatuju, že bych s ní někdy hrála. Kdyžtak mi to připomeňte, prosím,“ prohodila Stephensová na tiskové konferenci. „Hraje tu ale osm nejlepších tenistek sezony, takže žádný zápas nemůže být snadný,“ doplnila.

První vítězství pro nejvýše nasazenou

Znovu po kurtu pobíhaly více než dvě a půl hodiny, nabídly řadu parádních úderů i skvělých obratů.

Tolikrát se Naomi Ósakaová ocitla v obrovských potížích. Ve druhém setu Angelique Kerberová podávala na vítězství, leč vítězka letošního US Open situaci zvládla a poslala strhující duel do rozhodující sady.

Mezitím Japonku trápila levá noha. Několikrát si ji protahovala na lavičce, masírovala si i koleno. Vzdor tomu se ale Ósakaová zlepšila v agresivitě i přesnosti úderů.

Třicetiletá Kerberová ale v rozhodující sadě využila obřích zkušeností. Pohlídala si koncovku duelu a na Masters letos oslavila první vítězství.



„Bylo to skvělý zápas a boj od prvního do posledního míče. Do semifinále to je ještě dlouhá cesta, ale mám výhru a ta se počítá,“ řekla Kerberová.



Vítězka Wimbledonu zároveň nadále drží šanci na postup do semifinále.

Naopak o devět let mladší soupeřka živí při debutu na vrcholu sezony spíše teoretickou šanci na postup mezi kvartet nejlepších.

Pokud Nizozemka Kiki Bertensová ve druhém utkání dne zvítězí nad Američankou Sloane Stephensovou, stane se s předstihem vítězkou skupiny.

Kerberová a Stephensová by v pátek hrály o druhé postupové místo. Stephensová si zajistí postup ze skupiny dvousetovou výhrou nad Bertensovou.

Tenisový Turnaj mistryň v Singapuru tvrdý povrch, dotace 7 milionů dolarů Červená skupina: Kerberová (1-Něm.) - Ósakaová (3-Jap.) 6:4, 5:7, 6:4,