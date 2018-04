České florbalistky skončily na turnaji v Nurmijärvi poslední

Švýcarky se v úvodní třetině ubránily při vyloučení Martiové, ale v deváté minutě už překonala brankářku Heiniovou Řepková. Po 108 vteřinách druhého dějství vyrovnala Gerigová, ve 27. minutě vrátila Češkám vedení po přihrávce Koníčkové Hanzlíková.

V polovině utkání překonala Horňákovou Wikiová a bylo opět vyrovnáno. Za 54 vteřin dostala potřetí český tým do vedení Martináková, ale ve 36. minutě opět smazala ztrátu v oslabení Rüttimanová.

Stejná hráčka mohla tři minuty před koncem základní hrací doby i rozhodnout, ale neproměnila trestné střílení. V rozstřelu se pak prosadila jen Wikiová a Švýcarky udržely třetí místo na turnaji.

„Z fungování nového týmu jsem nadšená. Je tady nový impulz, nová motivace, chuť hrát a vyhrávat. Nadšená jsem i z mladých holek, které sem přijely hrát, protože hrály výborně, se vším se popraly a myslím, že máme dobrý cíl i směr. A doufám, že to bude ještě lepší,“ potěšilo i přes výsledek na turnaji útočnici Martinu Řepkovou.

Tým se podle ní dokázal jen částečně vyrovnat s tvrdou hrou Švýcarek. „Po začátku jsme se lehce otrkaly a začaly jsme hrát na podobné hraně jako Švýcarky, ale samozřejmě je to nepříjemné, protože na to z naší ligy nejsme zvyklé. Ale rozhodující faktor to určitě nebyl,“ doplnila Řepková.

Turnaj Euro Floorball Tour žen v Nurmijärvi Finsko ČR - Švýcarsko 3:4 po sam. nájezdech (1:0, 2:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Řepková (Krupnová), 27. Hanzlíková (Koníčková), 33. Martináková (Enenkelová) - 22. Gerigová (Wikiová), 32. Wikiová, 36. Rüttimannová (Stellaová), rozhodující sam. nájezd Wikiová. Rozhodčí: Kirjonen, Sirkka (oba Fin.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 124. Finsko - Švédsko 5:9 (1:4, 0:2, 4:3)