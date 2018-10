Čeští florbalisté prohráli v Uppsale s domácími Švédy jen o gól

V českém týmu nastoupil k jubilejnímu 100. utkání útočník Matěj Jendrišák, na tuto metu dosáhl jako šestý hráč po Tomáši Sladkém (132 zápasů), Radimu Cepkovi (126), brankáři Tomáši Kafkovi (122), Aleši Jakůbkovi (117) a Martinu Ostřanském (108).

Jubileum si užil v nové kolekci dresů, nachystané pro domácí šampionát, které reprezentanti poprvé oblékli.

„Mrzí mě, že jsme to neoslavili výhrou nad Švédskem, protože to by byla pecka. Na druhou stranu doufám, že když to nevyšlo dneska, tak jsme si schovali nějaké náboje na důležitější zápasy,“ řekl Jendrišák v rozhovoru pro oficiální stránky Českého florbalu.

Skóre se poprvé změnilo ve 12. minutě, kdy překonal brankáře Součka v přesilové hře Enström. Hned za 45 sekund zvýšil Svahn. Češi se dočkali první trefy 59 vteřin před první pauzou, kdy skóroval Šebek. Ve 24. minutě vrátil Švédsku dvoubrankový náskok Galante Carlström, ale následoval obrat Kettunenova týmu.

Ve druhém dějství smazali ztrátu Marek Beneš s Delongem a po 13 sekundách závěrečné třetiny získal vedení českému týmu svou druhou trefou Marek Beneš. Na druhou výhru v 46. vzájemném utkání se Švédy ale Češi nedosáhli.

Naopak Švédové slavili už 44. vítězství. Sedm minut před koncem vyrovnal při trestu Curneyho Enström a v čase 54:11 rozhodl Sjögren. „Dnes byli Švédi k poražení a bohužel tím gólem na 5:4 otočili průběh. Nedá se nic dělat,“ uvedl Jendrišák.

Podle něj bylo důležitým faktorem zápasu, že český tým čtyřikrát pykal na trestné lavici. „Určitě to rozhodlo, protože jsme dostali dva góly v oslabení a přesilovku jsme neměli žádnou. Byly to momenty, které Švédy pokaždé dostaly do zápasu. Oni nehráli nijak skvěle a myslím si, že jsme se jim herně vyrovnali. Oni hrozili překvapivě více z brejků,“ navázala opora švédského Linköpingu.

„Takové situace, za které jsme byli potrestáni, jsme dělali přesně na tréninku a je to nešvar české ligy. Místo toho, abychom do toho šli tělem, tak tam jedeme hokejkou. Švédové do většiny soubojů šli tělem a nebyli vyloučeni. Na mezinárodní úrovni je taková šermovačka zbytečná a dneska jsme za ni zaplatili daň,“ dodal Jendrišák.