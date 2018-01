Čína očima českých tenistek: Všechny nadáváme, ale peněz je tam nejvíc

Na rovné desetiletí se tenisový Turnaj mistryň odstěhuje do čínského města Šen-čen. Rok 2018 bude derniérou pro tropický, bohatý a upravený Singapur, pak nastane období stále expandující megalopole v deltě Perlové řeky.

České tenistky byly na Australian Open se čtyřmi účastmi ve 3. kole nejpočetnější národností; k tomu je třeba připočíst silné deblové páry nebo Petru Kvitovou, jež má i přes pád v Melbourne dál ambice patřit mezi nejlepší.

Přeloženo: adeptek na Turnaj mistryň je dost. „Tak to už si asi jinde nezahraju. Tedy jestli se tam dostanu,“ culí se 25letá Plíšková. Stěhování nevzbuzuje velkou radost, ale jako by všechny cesty v současnosti vedly do Číny...

Další z Češek, která byla u rozhodování blízko, to de facto potvrzuje. „Měli jsme nabídku od pěti měst. Nabízela krásnou akci, co se týče peněz i podmínek. Rozhodnutí nebylo jednoduché,“ říká Lucie Šafářová, členka Hráčské rady. „Trochu mě mrzí, že to nebude Praha, ale v Číně to bude obrovské.“

Mezi závěrečné trio už česká metropole neprošla, ve finále „ostrouhaly“ Singapur i Petrohrad. „V Číně je nejvíc peněz,“ říká Strýcová. „Všichni na ni nadáváme, ale areály a hotely jsou tam nádherné. To se nedá s ničím srovnat.“

Jak čínské akce vidí Barbora Strýcová (vlevo) a Karolína Plíšková?

Jistě, bez pořádného balíku by Šen-čen neuspěl. A oboustrannou vizí je, že peněz bude čím dál víc. Že Asie, kontinent budoucnosti, vzplane vášní pro tenis.



„Nevolili jsme jen peníze, ale také to, jak se může tenis marketingově rozrůstat. Právě v Číně je k tomu příležitost,“ říká Šafářová. „Vždycky chtěli mít grandslam a umístit tam Masters je z tohoto hlediska rozumný krok. Stadion má být nádherný, snad se to podaří.“

Názory na mimořádnou délku kontraktu se ovšem liší. Novak Djokovič zmínil pro i proti: „Mít možnost stěhovat turnaj je nejlepší páka, jakou máme. Ale na druhou stranu je tu příklad Turnaje mistrů v Londýně – letos se tam bude hrát už podesáté v řadě, a ta akce za celou dobu ohromně vyrostla.“

Svým způsobem je to tak trochu sázka na to, že jüany mohou být výhledově silnější než libry. „Jistě, chvíli bude trvat, než tam bude mít tenis takové jméno jako v Evropě nebo v Americe,“ uznává Šafářová. „Ale už teď vychází z Číny dost hráček. A do tenisu i do sportu obecně dost investují.“

Tolik, že už si úspěšné Češky stávající generace Turnaj mistryň jinde pravděpodobně nezahrají.