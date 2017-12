Derby s vůní Vánoc. Hradecké basketbalistky vyzvou Trutnov

Koho poslat na hřiště? Rivalky budou řešit podobný problém Takovou vzájemnou vyrovnanost by si před dnešním derby trenéři basketbalistek Lokomotivy Trutnov a Sokola Hradec Králové určitě rádi odpustili. V ypadá to však, že zdravotní stav hráček jim hodně obdobně výrazně promluví do sestavy. „Jsme na tom nevalně. Pojedem v devíti hráčkách a to ještě ne všechny budou úplně v pořádku,“ komentovala zdravotní stav svého kádru trenérka Hradce Romana Ptáčková. Její trutnovský kolega Petr Kapitulčin nezůstával v tomto směru pozadu: „Jsme na tom úplně stejně, snad nás bude alespoň osm nebo devět. Kdyby to bylo za jiné situace, tak bych možná dvě tři hráčky hrát nenechal. Ony ale samy chtějí.“ Hradec se se zdravotními problémy hráček potýká už delší dobu. Ke vší smůle přibyl další nyní v týdnu při tréninku. „Zase nám jedna odpadla, ale jmenovat nebudu,“ posteskla si trenérka. Dlouhodobě postrádá Šípovou, v létě přišlá Zavázalová si na svůj návrat ještě musí počkat, v minulém ligovém zápase se neobjevily ani Hrušková, Růžková a Natabouová. V Trutnově berou současnou nepříjemnou situaci, znásobenou tím, že by tým potřeboval kvůli boji o postup do play-off bodovat, jako fakt, s nímž se musí vypořádat. „Sil sice i kvůli tomu už moc není, ale je to poslední zápas roku a pak přijde přestávka. Není se na co šetřit," vysvětluje kouč Kapitulčin.