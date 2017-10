Šance pro trutnovské basketbalistky, přijede tým bez výhry

Basket

Zvětšit fotografii Trutnovský trenér Petr Kapitulčin | foto: DSK Basketball Nymburk

dnes 10:18

Po dvou drtivých porážkách od Nymburka a USK Praha se minulý týden obdivuhodně zvedly a v neoblíbené hale v Karlových Varech vyhrály. Díky tomu v neděli půjdou hráčky Lokomotivy Trutnov do dalšího zápasu Ženské basketbalové ligy s vědomím, že nenavázat na zatím poslední vítězství by byla ohromná škoda. A dost podobné to bude i o týden později.