Po změnách náš nejlepší výkon v Hradci, řekl trutnovský trenér po prohře

Po jím zmíněných změnách, k nímž došlo před loňskou sezonou, to bylo čtvrté vystoupení Lokomotivy na palubovce hradeckých rivalek. Z oněch tří předcházejících byl nejlepší výsledek pro Trutnov porážka o 26 bodů. Nyní si tedy tuto statistiku o tři body vylepšil. Přesto o tom, kdo vyhraje, nebylo ani tentokrát v Hradci pochyb.

„Od začátku utkání byl vidět rozdíl v kvalitě, herně jsme své soupeřky převyšovaly,“ konstatovala trenérka Hradeckých lvic Romana Ptáčková s tím, že přes výhru se jí ve hře svého družstva všechno líbilo: „Rozhodně nejsem spokojena s naší produktivitou. Už konec prvního poločasu a začátek druhého nebyl podle mých představ. Navíc tam bylo i dost ztracených míčů.“

Hradec šel za výhrou vcelku jednoznačně, po prvních pěti minutách vedl 16:4 a pak většinou svůj náskok ještě navyšoval. „Potvrdili jsme, že vstupy do zápasů nám nejdou, protože ze Slovankou v prvním kole to bylo podobné,“ poznamenal Kapitulčin, „Řekněme, že kromě nějakých dvou pětiminutovek jsme byli celkem vyrovnaným soupeřem, kdyby ale Hradec potřeboval a o tolik by nevedl, tak by možná přitlačil více v obraně.“