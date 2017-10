Triatlonistka Frintová ovládla závěrečný závod Evropského poháru

Frintová se v závodě na olympijské distanci dostala po plavání do vedoucí skupiny, v níž absolvovala většinu cyklistické části. V ní však přišla nehoda, která ji mohla stát dobré umístění.

„Jeli jsme po cestě, která byla rozdělená kužely na dvě části - po jedné straně se jelo tam a po druhé zpátky. Trošku jsem se tam nevešla, najela jsem do jednoho z kuželů a spadla jsem. Těžko říct, kdo to vlastně zavinil - holčina přede mnou mě sice trochu vytlačila, ale podle mě za to ani ona nemohla. Pak jsem musela nahazovat řetěz a ztratila jsem zhruba třicet vteřin,“ uvedla Frintová v tiskové zprávě České triatlonové asociace.

V běžecké části dlouholetá česká jednička předvedla skvělé představení. Zhruba kilometr před cílem Frintová předstihla vedoucí Claire Michelovou z Belgie a běžela si pro vítězství. Před Michelovou se ještě dostala Ruska Anastasia Abrosimovová, jež pojistila svůj celkový triumf v Evropském poháru druhým místem. Na Frintovou v Melille ztratila osm sekund, Michelová byla třetí o dalších šest sekund.

„Za vítězství jsem moc ráda. Byl to můj poslední závod v letošní sezoně, kterou můžu jako celek hodnotit kladně. Hlavně její závěr se mi povedl,“ řekla Frintová.