Bakalářem už je. Teď triatlonista Linduška vyhlíží další cíl: Tokio 2020

Triatlonová sezona už se pomalu rozjíždí i na jihu Čech. Začátkem května odstartuje prvními závody v Prachaticích. A když budou mít příznivci běhu, plavání a jízdy na kole štěstí, potkají na některém ze závodů i českého reprezentanta Františka Lindušku.

Rodák z Českých Budějovic má však jiné mety. Letos už jel dva závody evropského poháru a účastnit se chce hlavně toho světového. Aby sbíral body do žebříčku a byl v pořadí těch, kteří se vejdou do olympijské nominace. „Když mi do programu vyjde volný termín, rád si zajedu nějaký závod i na jihu Čech,“ říká letos čtyřiadvacetiletý závodník.

Zatím jste v sezoně závodil v evropském poháru na Kanárských ostrovech a v Portugalsku. S 16. a 12. místem jste byl spokojený?

Zatím spokojený jsem. Byly to první závody po zimě. Šli jsme do nich rovnou ze soustředění na Kanárských ostrovech. Říkal jsem si, že když ty první závody budou do dvacítky, tak to bude dobré. Teď ale stavíme další fázi sezony.

Co vás čeká?

Chtěl bych jet 19. května na Světový pohár do kazašské Astany. Ještě tam nejsem na startovní listině, ale snad to vyjde. O týden později je jistý start na mistrovství republiky v Brně. Příští týden ještě jedeme do Tunisu na africký pohár. Tam si jedeme získat nějaké body, protože konkurence je tam menší. Body slouží k tomu, že se člověk může dostat na vyšší závody. Doufám, že mi příští týden pomůže k tomu, abych mohl startovat v Kazachstánu.

Loňská sezona z vaší strany nebyla moc výrazná, ne?

Končil jsem bakalářské studium. Chtěl jsem to dodělat a letos mít prostor na závodění. Měl jsem státnice v době, kdy je největší sezona. Člověk se tomu nemohl naplno věnovat a program jsem ani neměl tak náročný. Vynechal jsem nějaká soustředění i závody. Bylo to komplikované, ale letos mám větší prostor. Věnoval jsem všemu víc času. Myslím si, že v zimě jsem udělal dobrý základ.

A ambice jsou jaké?

Plán je takový, že v květnu začíná kvalifikace na olympiádu, tak bych chtěl skočit do žebříčku a pokusit se o nominaci. Je to těžký. Člověk musí sbírat body celé dva roky, objíždět Světové poháry, protože to je nejnižší úroveň, kde se body dají sbírat. Už ta Astana se tam bude počítat.

Neoficiální mistrovství Česka v terénním duatlonu v Prachaticích. Centrum závodu bude u Křišťanovického rybníka. Připraveny jsou tratě pro děti a dvě varianty závodu pro dospělé. Ta delší je 3 km běh -24 km kolo - 8 km běh. Druhá je kratší na 3 km běh - 12 km kolo - 3 km běh. Start hlavního závodu bude v 11.30. Více info na husmuz.cz.

Pohár triatlonistů na jihu Čech odstartuje 6. května závodem v Prachaticích. Je to úvodní ze 12 letošních podniků, ze kterých se pohár skládá. V těch dalších stojí za zmínku určitě Jivno a Hlincová Hora nebo legendární Weekend s triatlonem ve Zlivi na konci srpna. Mistrovství kraje se letos uskuteční v Tálíně 7. července.

Po pauze se do Česka vrací závod světové série terénních triatlonů Xterra Czech. Okolí Prachatic bude v létě plné hvězd tohoto sportu. Na závodníky čeká 1,5 kilometru plavání v Křišťanovickém rybníku, dále 32 kilometrů na horském kole a nakonec desetikilometrový běh, který bude končit na Velkém náměstí v Prachaticích. Více info na www.xterra.cz.

Závod Českého poháru dospělých a evropského poháru juniorů zavítá do Tábora. Součástí programu bude také mistrovství Česka ve sprint-triatlonu, mistrovství Česka žactva a také Akademické mistrovství republiky. Všechny závody se vejdou do jedné neděle. Závodit se bude od rána až do 17 hodin.

V polovině srpna se mohou na start triatlonu postavit i úplní amatéři. Na pískovně u Vlkova u Veselí nad Lužnicí odstartuje další ročník Betonového muže a ženy, který má závodní části oddělené a závodníci je absolvují samostatně.



Takže snem je Tokio?

Už několikrát jsem to řekl. Ale v triatlonu se nedá jako v atletice nebo v plavání udělat v jednom závodě limit. U nás je to dlouhodobé. Musíte získat body a být v žebříčku vysoko. Dříve to bylo do nějakého 55. místa. Letos je novinka, že závodit budou na olympiádě i štafety, takže člověk bude muset být zřejmě do 35. místa. Pak jsou tam i další redukce. Díky tomu máme sice dvě možnosti, jak se na olympiádu dostat, ale je to složitý systém. Letos je novinka, že budeme objíždět i štafetové závody. Hodně federací, které nemají silné závodníky v jednotlivcích, sází na to, že by tam lidi mohly dostat skrz štafetu. V českém štafetovém týmu jsem a budeme to zkoušet i touhle cestou.

Máte srovnání s konkurencí?

Já jsem loni skončil ve Varech na Světovém poháru na 33. místě. Startuje většinou kolem 70 lidí. Tak nějak doufám, že letos to bude do dvacítky. Vidím zlepšení, snad to klapne. Tam už jsou i hezké body. Tam už člověk v žebříčku stoupá rychleji a snáz.

Kolik Světových pohárů vás tedy čeká?

Chtěl bych tu Astanu. Pak je v Evropě Cagliari. Tam se mi líbí a sedí mi trať. Hlavní Světový pohár a hlavní závod sezony budou Karlovy Vary v září. Od roku 2013 jsem nevynechal ani jeden ročník. Letos se poperu o co nejlepší výsledek.

V dubnu jste startoval na dvou běžeckých závodech v Budějovicích a na Hluboké. A dvakrát jste byl druhý...

Hlubokou jsem běžel z plného tréninku. Run Tour jsem chtěl dát proto, abych si porovnal čas z předminulého roku. Byl jsem po nemoci, ale i tak o dvacet vteřin rychlejší než předloni. Takže si myslím, že i podle těhle běhů je vidět, že jsem na správné cestě.

A co škola? Budete ji dál zvládat?

Jsem na magisterským studiu oboru čeština - angličtina na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Škola mi celkem vychází vstříc. S kantory je dobrá domluva. Je to o organizaci a domluvě. Příští rok uvidím, jak to budu zvládat s kvalifikací. Je to časově náročné, rozlítané po celém světě. Uvidím. Třeba přeruším, třeba to dávat budu. Nic mě netlačí.