Od čtyř let byl za hvězdu. Jenže ve své nejdůležitější sezoně zklamal

Basket

Dalších 14 fotografií v galerii Trevon Duval (1) z Duke zablokovaný v zápase s Notre Dame. Zastavil ho Nikola Djogo. | foto: AP

dnes 16:30

Ještě ani neoblékl modrobílý dres univerzity Duke a už byl řazen mezi perspektivní hráče, kteří směřují do první desítky draftu NBA. Po své první - a také poslední - sezoně v NCAA ovšem Trevon Duval klesl na spodní příčky prvního kola. Za třicítku bude rád. Co se to stalo? Vyprchal jeho výjimečný basketbalový talent?