Baseballu před lety nechal i kvůli klavíru, teď „lenoch“ září v atletice

Od tří let se tak, společně se svým dvojčetem Matyášem, věnoval baseballu. Jenže v deseti letech přišel zlom. „Objevil se problém s trenérem, který to začal brát hodně vážně. A my jsme měli i vedlejší koníčky: klavír a výtvarku,“ popisuje Dvorský. „A pro mámu je samozřejmě nejdůležitější škola.“

Jenže vše se nedalo stíhat.

„A tak přišly hádky, že nemůžeme být všude,“ vzpomíná. „Navíc jsem v baseballu nikdy nijak nevynikal. Oproti klukům, se kterými jsem nastupoval, jsem vždycky byl ten malej, který seděl na střídačce a jen občas si zahrál.“

MALÝ, ALE RYCHLÝ. Šestnáctiletý třebíčský atlet Tobiáš Dvorský zatím narostl pouze do výšky 175 centimetrů, především díky své rychlosti však dokáže uspět i v desetiboji.

Poté, co s baseballem skončil, dva roky nesportoval. „Chodil jsem ale na Benešku, kde se dělá atletika. A tam zjistili, že mi to jde,“ vrací se k době na základní škole. „Začal jsem chodit na soutěže, různé závody. A byl jsem rychlý.“

Právě svou rychlostí dokázal uspět nejen v běhu, ale i v dálce. „Můj trenér Jiří Kliner mě hrozně dlouho přemlouval, abych k němu začal chodit. Ale já jsem byl hrozně lenošnej. Dva roky jsem byl doma, nic jsem nedělal, nějak se mi nechtělo,“ usmívá se.

Přesto se nechal přemluvit. „Zašel jsem jednou na závody a hned jsem zaběhl rychlý čas. Dostal jsem se do čela tabulek české atletiky,“ líčí. „Jiří ke mně znovu přišel s tím, že by bylo fakt dobré, abych začal s atletikou. A tak se stalo.“

Ze začátku si myslel, že se bude věnovat jen sprintu. Jenže trenér měl jinou představu. „Chtěl, abych dělal desetiboj. Zkusil jsem to a začalo se mi dařit. A hlavně: našel jsem si v tom nějak to svoje,“ prozrazuje.

„Tobiáš má velký dar a tou je rychlost. Je opravdu rychlý. A to je základ, který se nedá natrénovat,“ myslí si Kliner. „Je častokrát daný. A dá se s ním dobře pracovat. Od něj se odvíjí vše ostatní.“

Malá výška? K ideálu chybí přes deset centimetrů

Vedle zcela jasné přednosti však m áDvorský také svůj handicap. A tím je malá výška a váha. „Na desetiboj je potřeba vyšší člověk, alespoň 185 centimetrů a 80 kilo. Protože když se má tlačit do sedmikilové koule nebo dvoukilového disku, 65 kilo bohužel nestačí,“ uvědomuje si Kliner.

„Tobiáš má 175 centimetrů. To neznamená, že by byl nejmenší. Ale samozřejmě: v jeho kategorii už jsou konkurenti, kteří mají třeba 190 centimetrů. A to v těch vrhačských disciplínách je určitě znát,“ je přesvědčen kouč.

„Ano, potřeboval bych být trošku větší,“ přiznává Dvorský. „Zatím to tolik nevadí, ale do další kategorie se třeba překážky znovu zvýší. Ai při skoku do výšky je to trochu problém.“

Trenér Spartaku však doufá, že je ještě dost času, aby jeho svěřenec vyrostl. „Jeho bratr, dvojče, má přes 180 centimetrů. Tak třeba se mu taky zadaří,“ usmívá se Kliner.

„No jo, ale brácha je po taťkovi. A ten byl vždycky velikej,“ odpovídá Dvorský. „Já jsem po mámě, tak tam těch pár centimetrů chybí.“

Ideální by bylo, kdyby se šikovnému mladíkovi povedlo vytáhnout o deset centimetrů. „Tomáš Dvořák a Roman Šeberle měli 186 centimetrů. Takže to je ideální somatotyp,“ zmiňuje Kliner české desetibojařské legendy. „Ale byli i závodníci, kteří měli 180 centimetrů a byli výborní desetibojaři.“

Byl přetrénovaný, ale na finále to stačilo

Zatím největším Dvorského úspěchem je letošní šesté místo na dvoustovce na Evropském olympijském festivalu mládeže (EYOF) v maďarském Györu.

„Hrozně moc jsem se chtěl dostat do finále a nakonec jsem to asi přehnal s tréninky,“ komentuje Tobiáš čas 22,24 vteřiny. „Neběhalo mi to, jak by mělo. Ale na finále to díky bohu stačilo. A v něm jsem se štěstím doběhl šestý,“ oddechl si.

Zatímco běh patří k jeho silným zbraním, snadno by dokázal říct, které disciplíny v desetiboji mu nevyhovují. „Disk a tyčka. To jsou disciplíny, se kterými jsem se neskamarádil. Snažím se s nimi něco provést, aby to bylo lepší. Ale nesedí mi,“ má jasno. „Oštěpem jsem už něco hodil, překážky přeběhl. Ale disk a tyč, to je vždycky špatné.“

Možná i proto, že právě tyto dvě odvětví desetiboje se v Třebíči, zvlášť v zimě, špatně trénují.

Jinak ale Tobiáš Dvorský s tréninkovou morálkou nemá problém. A to přesto, že kvůli náročným dávkám musel všechny ostatní záliby ukončit. „U atletiky se nic dalšího stíhat nedá,“ poznal.

„Trénujeme šestkrát týdně, teď v přípravě. Třikrát týdně jsme v hale, kde děláme atletické věci. Dvakrát týdně máme posilovnu a jednou, když je teď venku zima a nemůžeme mít výklus, chodíme na tREX,“ popisuje svůj program.

„Tobiáš je velice slušně vychovaný, hodný kluk. Akorát s ním mlátí puberta. A jako sportovec je trošku divočejší povahy,“ prozrazuje Kliner. „Ale teď se velice zlepšuje. Iv tréninku začíná být pilný. Nefláká to,“ chválí svého svěřence. „Jenže o atletice je potřeba přemýšlet i mimo trénink. Jak se má spát, jak se má jíst, jak se venku oblékat,“ prozrazuje, s čím je trochu potíž.