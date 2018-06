Malého Traeho odmítali, on světu dokázal, že je zrozen pro rekordy

S receptem na úspěch to má 184 centimetrů vysoký basketbalista jednoduché. Neustále bojuje o to, aby si vydobyl uznání. „Vždycky budu mít pocit, že musím ostatním na hřišti něco dokazovat, a budu to dělat, dokud s basketbalem neskončím,“ tvrdí devatenáctiletý Trae.

Syn Rayforda Younga, který hrál profesionálně v Portugalsku nebo ve Švédsku, měl začátky v basketbalovém prostředí těžké. Vždycky patřil k nejmenším a v prvním roce na střední škole Norman North se dokonce nedostal do týmu.

V druhém ročníku ho ale trenér vyzkoušel a dobře udělal, Young se okamžitě stal nejlepším střelcem týmu s 25 body na zápas.

Postupně si získal pověst jednoho z nejlepších zakončovatelů v americkém basketbalu, pomohl zlaté americké juniorce na kontinentálním šampionátu do 18 let a jeho vstup do NCAA proběhl s lehkým očekáváním.

Pravý boom ale přišel až loni na podzim. Trae Young se stal senzací, na sestřihy z jeho famózních výkonů se těšili i fandové, kterým univerzitní basketbal tolik neříká.

Hned čtyřikrát zaznamenal alespoň 40 bodů a v devíti dalších případech stihl nejméně 20 bodů plus 10 asistencí. Sezonu zakončil s průměry přes 27 bodů a osm asistencí.

V prosinci vyrovnal historické maximum NCAA s 22 asistencemi a stal se prvním hráčem historie, který vévodil statistikám soutěže v bodech i v asistencích. Při svém rekordním představení proti Northwestern State zapsal ještě 26 bodů.

Trae Young proti Northwestern State:

Takovým rozehrávačským fenoménem byl naposledy Stephen Curry. A Young se srovnáním s hvězdou Golden State bránit nemohl, i kdyby se snad bránit chtěl.

Ve druhé polovině sezony přece jen zpomalil. Obrany se na něj připravovaly ještě kvalitněji a jeho sólojízdu zvládaly zastavovat.

„Byl to bláznivý rok. Ale moc mě to bavilo a motivuje mě to v tom pokračovat ve tvrdé práci,“ usmívá se Young před přestupem mezi profesionály.

Jeho oponenti namítají, že se kolem něj v Oklahomě všechno točilo - a není pravděpodobné, že mu podobnou roli hned od začátku přidělí tým NBA. Jeho přestup by tedy mohl začít zklamáním pro diváky i hráče samotného.

Z celků na špičce draftu po Youngovi prý nejvíce pokukuje Atlanta, která vybírá na třetím místě. Hawks si pochvalovali, že od konce sezony NCAA přibral přibližně pět kilo svalové hmoty. I to by mu mohlo pomoct k co nejvyšší pozici.

Trae Young v derby Oklahoma - Oklahoma State:

„Je to poprvé v mé kariéře, kdy si nemůžu vybrat, kam půjdu hrát. Jsem z toho hodně nervózní, že to nemám pod kontrolou, ale musím se s tím smířit. Před rokem si nikdo nemyslel, že budu v této pozici. Draftový večer si chci užít, protože jsem o tom snil celý život,“ vypráví Young o tom, jak si svou velkou chvilku nenechá pokazit pochybnostmi.