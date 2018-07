Sagan: Nejvíc jsem se bavil v neděli. Nebyl čas na nudu, tak to mám rád

Která etapa vás zatím nejvíc bavila?

Ta nedělní.

Navzdory všemu tomu chaosu a prachu?

Jo. Nebyla ani moc dlouhá, měla jen 156 kilometrů a uběhla mi celkem rychle. Od začátku jsme neměli čas se nudit, museli jsme se koncentrovat na pády, na boj o pozice, na co nejlepší najetí na kostky. Jak říkám, uběhlo to rychle, tak to mám rád.

Nejméně vás naopak bavila páteční 230kilometrová etapa, kdy se dlouho nic nedělo a peloton se vlekl?

Asi ano.

Viděl jsem, že jste při ní vymýšlel i zábavné kousky v pelotonu.

Tak když se nudíte, co vám zbývá. Musíte něco vymýšlet.

Každopádně celkově musí být vaše hodnocení prvních devíti dnů pozitivní, že?

Určitě, velmi pozitivní. Zatím jsme neměli žádné velké pády ani zranění v týmu, pokračujeme pořád v osmi. Rafa Majka se udržel s lídry na celkové pořadí, což je také dobré, a já jsem si vytvořil nějaký náskok v bodovací soutěži. Všechno je fajn.

Jak se cítí Rafal Majka?

Dobře. V neděli ho postihl pád, ale vyvázl z něj celkem bez následků a vážnějších zranění.

Plán týmu je bojovat s ním o první trojku v celkovém pořadí?

Plán týmu je být co nejlepší. To nenaprogramujete.

U vás je to nejspíš celkem jednoznačné, ne? Uhájit zelený dres a případně připojit ještě nějakou tu etapu.

No, když se mi ještě nějaká povede, tak bude dobře, když se nepovede, bude taky dobře. Hlavně abychom dojeli zdraví do Paříže a aby mi zůstal ten zelený dres, to by bylo super.

Z Roubaix vás v neděli večer čekal 750kilometrový přesun do Annecy. Jak náročný byl?

Docela rychlý. Hned po etapě jsme se autobusy přesunuli na letiště a přistáli jsme potom u Annecy 35 kilometrů od našeho hotelu. Takže už o půl jedenácté jsme na něm byli.

Co jste nyní stihl během volného dne?

Ráno jsme byli na kole, na 45 kilometrů kolem jezera v Annecy, pak nějaké rozhovory, po nich masáž - a den je za námi.

Už jste zkoumal, kde jsou v nadcházejících alpských etapách rozmístěné sprinterské prémie? Že byste si zase občas poodjel v horách dopředu?

Když já na to zkoumání a detailní studování itinerářů moc nejsem. Uvidíme den po dni, co se povede.

Třídenní alpský blok vyvrcholí ve čtvrtek v Alpe d’Huez. Jaký máte vztah ke zdejším 21 serpentinám?

Je to dost slavný kopec, i když ani nevím, proč se tak proslavil. Určitě to není nejtěžší, ani nejdelší stoupání na Tour. Je vlastně docela v pohodě. Vždycky tam fandí spousta lidí, takže vám to celkem uběhne.