Nováková je před finále Tour de Ski třináctá, Jakš sedmnáctý

Světový pohár a Tour de Ski v běhu na lyžích Val di Fiemme (Itálie) Muži (15 km): 1. Poltoranin (Kaz.) 38:40,3, 2. Larkov (Rus.) -0,4, 3. Harvey (Kan.) -0,9, 4. D. Cologna (Švýc.) -2,3, 5. Bolšunov (Rus.) -15,0, 6. Rickardsson (Švéd.) -20,2, 7. De Fabiani (It.) -23,1, 8. Holund -26,4, 9. Tönseth -27,0, 10. Dyrhaug (všichni Nor.) -28,6, ...17. Jakš -50,4, 30. Knop -1:52,7, 33. Razým -2:01,2, 45. Novák (všichni ČR) -3:13,0. Průběžné pořadí Tour (po 5 ze 6 závodů): 1. D. Cologna 2:20:37,7, 2. Poltoranin -1:14,4, 3. Usťugov (Rus.) -1:21,5, 4. Harvey -1:22,7, 5. Bolšunov -1:39,4, 6. Sundby (Nor.) -1:42,2, ...17. Jakš -4:24,2, 38. Knop -7:58,5, 40. Razým -8:25,3, 48. Novák -10:44,5. Průběžné pořadí SP (po 15 z 30 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 752 b., 2. Bolšunov 550, 3. Usťugov 525, 4. Harvey 506, 5. Sundby 505, 6. Manificat (Fr.) 487, ...65. Jakš 30, 108. Novák 2, 111. Knop 1. Ženy (10 km): 1. Wengová (Nor.) 29:07,9, 2. Pärmäkoskiová (Fin.) -7,6, 3. Stadloberová (Rak.) -8,6, 4. Digginsová (USA) -23,6, 5. Östbergová (Nor.) -35,2, 6. Niskanenová (Fin.) -45,4, 7. Sedovová -46,1, 8. Něprjajevová (obě Rus.) -59,9, 9. Von Siebenthalová (Švýc.) -1:01,0, 10. Bjornsenová (USA) -1:11,3, ...26. Nováková -2:24,7, 32. Beroušková (obě ČR) -3:57,3. Průběžné pořadí Tour (po 5 ze 6 závodů): 1. Östbergová 1:48:43,2, 2. Wengová -1,8, 3. Pärmäkoskiová -1:33,5, 4. Digginsová -1:43,1, 5. Stadloberová -2:29,9, 6. Niskanenová -2:49,2, ...13. Nováková -5:23,3, 32. Beroušková -10:53,9. Průběžné pořadí SP (po 15 z 30 závodů): 1. Östbergová 727, 2. Wengová 704, 3. Kallaová (Švéd.) 610, 4. Björgenová (Nor.) 493, 5. Digginsová 493, 6. Pärmäkoskiová 481, ...27. Nováková 89.