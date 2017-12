Devět dní, sedm etap, tři země. Startuje dvanáctý ročník Tour de Ski

Úvodní tři etapy Tour obstará švýcarské Lenzerheide. Pojedou se zde sprint volnou technikou, 10/15 kilometrů klasicky s intervalovým startem a nakonec 10/15kilometrová stíhačka volnou technikou.



Po jednodenní pauze bude etapový závod pokračovat v německém Oberstdorfu dvěma dalšími etapami - sprintem tentokrát klasickou technikou a závodem na 10/15 kilometrů s hromadným startem volně.

Tour pak tradičně vyvrcholí ve Val di Fiemme.

V italském středisku nejprve v sobotu 6. ledna čeká další závod s hromadným startem - opět na 10 kilometrů pro ženy a 15 pro muže. V neděli pak Tour vyvrcholí slavným výšlapem na sjezdovku Alpe Cermis. „Bez ní už si Tour de Ski ani nedokážu představit,“ říká ředitel Světového poháru lyžařů Pierre Mignerey.

První muž i první žena, kteří na sjezdovku vystoupají, získají do Světového poháru 400 bodů. Za vítězství v etapě se dává bodů 50.



Ke změně došlo pouze ve finančním ohodnocení. Zatímco loni získali vítězové 73 500 eur, letos je vítězná částka výrazně menší - 47 250 eur (zhruba 1,2 milionu korun). Za všechno může přání většiny sportovců, aby se prémie vyplácely až do dvacátého místa. Celková dotace Tour zůstává stejná, tedy 481 tisíc eur.

Bez největších favoritů

V posledních jedenácti ročnících vystoupilo na nejvyšší stupeň Tour de Ski šest žen a sedm mužů. Minulý ročník ovládli Norka Heidi Wengová s Rusem Sergejem Usťugovem.

A velkou šanci obhájit prvenství budou mít i letos.

Olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu sice startují až za 42 dní, už nyní ale ovlivňují program jednotlivých závodníků. Dva největší favorité a lídři Světového poháru totiž na Tour kvůli přípravě na hry pod pěti kruhy nestartují.

Neporazitelný Johannes Hösflot Klaebo slaví triumf ve sprintu v Lillehammeru.

Norský objev Johannes Hösflot Klaebo je v aktuální sezoně takřka neporazitelný. V Toblachu před vánoční pauzou dokonce vytvořil nový rekord v počtu prvenství ve Světovém poháru do konce kalendářního roku. O to se nejprve s šesti triumfy dělil spolu s Petterem Northugem a Martinem Johnsrudem Sundbym...

…než ovládl stíhačku na patnáct kilometrů klasicky a připsal si rekordní sedmý triumf.

„Vypadá, že se snad nikdy neunaví. Hrál si s námi jako s malými dětmi, znovu byl ve skvělé formě,“ chválil ho druhý Usťugov.

Klaebo vedl Světový pohár o neuvěřitelných 328 bodů a dědeček Käre Hösflot, který se o svého vnuka spolu s národním koučem Arildem Monsonem stará, tvrdil: „Může klidně vyhrát i Tour de Ski. Závěrečné stoupání na Alpe Cermis je sice náročné, ale on má kapacitu, aby to zvládl.“

Jestli má, se letos nedozvíme.

Klaebo dal nakonec před náročnými sedmi závody přednost přípravě na hry. „Jsou pro mě letos jediným cílem v sezoně,“ omlouval se.

Švédská běžkyně Charlotte Kallaová během skiatlonu v Lillehammeru

Podobně je na tom ženská sestava, ve které chybí vítězka tří letošních závodů a první žena Světového poháru Charlotte Kallaová ze Švédska.

K favoritům Tour tak mezi muži kromě obhájce Usťugova patří také trojnásobný šampion Švýcar Dario Cologna, Francouz Maurice Manificat, Švéd Calle Halfvarson, Rus Alexandr Bolšunov nebo i bez Klaeba velesilní Norové.

Mezi ženami bude největší favoritkou obhajující Wengová spolu s reprezentačními kolegyněmi Maiken Fallaovou, Astrid Jacobsenovou, Ingvild Östbergovou nebo Finkou Kristou Pärmäkoskiovou.

Češi chtějí hlavně dokončit

Osmičlenná výpravy českých běžců na lyžích vyrazila už ve čtvrtek do švýcarského Lenzerheide. Povedou ji Martin Jakš mezi muži a Petra Nováková v ženské kategorii.

Absolvovat celou Tour mají kromě Jakše v plánu také Michal Novák, Aleš Razým a Petr Knop. V ženské kategorii chtějí do cíle dojet také Nováková s Kateřinou Berouškovou. Jen Karolína Grohová s Kateřinou Janátovou plánují vydržet pouze do druhého sprintu.

Jedenatřicetiletý Jakš trénoval během svátků doma na Šumavě, zatímco ostatní muži se připravovali v Liberci a v Bedřichově.

„Poslední měsíc nebyl úplně podle mých představ. Z nachlazení, kvůli kterému jsem musel vynechat závody v Lillehammeru, bohužel vznikla větší komplikace. I když jsem pak ještě závodil v Davosu, týden na to jsem se musel znova doléčit. Nakonec byl z toho třítýdenní výpadek,“ popisoval český závodník pro lyžařský svaz.

Sám už na Tour de Ski dvakrát dojel v elitní desítce - v roce 2011 byl osmý a o rok později devátý.

„Teď jsem se přes Vánoce snažil dostat zpátky do formy. Jestli se to podařilo, zjistím až po závodě. Kdyby ale tělo nefungovalo podle mých představ, bude rozumnější jet jen do Lenzerheide, nebo ještě do Oberstdorfu, a Tour nedokončit. Mým cílem je ale samozřejmě závodit co nejlépe a dojet to až do konce,“ říká Jakš.

Česká ženská jednička Petra Nováková zažila úspěšný návrat do Světového poháru po zranění kyčle, když dojela na desítce volně v Davosu třináctá.



„Měla jsem zase radost z lyžování,“ těšilo ji.

Hned po návratu domů ji ještě před svátky čekaly zkoušky ve škole. Před i po Vánocích pak trénovala na Božím Daru. „A žádný zdravotní problém nebyl,“ hlásila. „Cítím se dobře, uvidíme, jak se mi to povede zúročit na Tour. Nekladu na sebe žádné tlaky, pojedu tak, jak pojedu a budu šťastná, když celou Tour dojedu a vyškrábu se na Alpe Cermis.“

Zatím se to čtyřiadvacetileté lyžařce povedlo jen jednou v roce 2014.

Letos by se mohla dočkat podruhé.