Sourozenci Novákovi na úvod Tour de Ski bodovali ve sprintu

Tour de Ski v běhu na lyžích v Lenzerheide Sprint volnou technikou (1,5 km) Muži: 1. Usťugov (Rus.) 2:57,3, 2. Pellegrino (It.) -1,0, 3. Chanavat (Fr.) -2,8, 4. Hakola (Fin.) -6,0, 5. Krogh (Nor.) -14,4, 6. Jouve (Fr.) -21,0, ...29. Novák, v kvalifikaci 55. Jakš, 62. Razým, 78. Knop (všichni ČR).

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 1. etapě): 1. Usťugov 1:58,4, 2. Pellegrino -7,1, 3. Chanavat -13,2, 4. Hakola -16,4, 5. Krogh -18,7, 6. Jouve -25,2, ...28. Novák -1:02,8, 55. Jakš -1:10,6, 62. Razým -1:11,3, 78. Knop -1:14,7.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 31 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 752 b., 2. Usťugov 432, 3. Bolšunov (Rus.) 430, 4. Manificat (Fr.) 428, 5. Harvey (Kan.) 375, 6. Sundby (Nor.) 374, ...76. Jakš 12, 98. Novák 2. Ženy: 1. Van der Graaffová (Švýc.) 3:25,8, 2. Caldwellová (USA) -1,4, 3. Fallaová (Nor.) -1,9, 4. Něprjajevová (Rus.) -3,2, 5. Digginsová (USA) -4,3, 6. Ringwaldová (Něm.) -32,7, ...17. Nováková, v kvalifikaci 58. Grohová, 61. Beroušková, 62. Janatová (všechny ČR).

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 1. etapě): 1. Van der Graaffová 2:31,9, 2. Caldwellová -5,6, 3. Fallaová -12,7, 4. Digginsová -14,7, 5. Něprjajevová -16,4, 6. Ringwaldová -21,3, ...17. Nováková -55,7, 58. Grohová -1:13,5, 61. Beroušková -1:14,4, 62. Janatová -1:15,0.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 31 závodů): 1. Kallaová (Švéd.) 610, 2. Östbergová 540, 3. Wengová 538, 4. Björgenová 493, 5. Hagaová (všechny Nor.) 480, 6. Digginsová 371, ...41. Nováková 38.