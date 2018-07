Cyklistické diamanty poznávají Tour. Jednou tu chci vítězit, říká Bernal

Často v pelotonu slýchají vtipnou narážku: „Kde máš vousy?“

Zkušení mazáci si 21leté debutanty na Tour dobírají. David Gaudu a Egan Bernal ale odpovídají znamenitými výkony.

Začněme kolumbijskou nadějí.

Bernal oslnil cyklistický svět famózním čtvrtečním tažením Chrise Frooma a Gerainta Thomase až do poloviny cílového stoupání na Alpe d’Huez.

Zatímco další domestici týmu Sky už ostrému tempu nestačili, on chystal útok čtyřnásobného vítěze nejslavnějšího závodu planety. „Ve vysílačce jsem slyšel, ať se pokusím udržet tempo, že Chris se připravuje na útok,“ vyprávěl Bernal.

Zbývalo pět kilometrů do cíle, když si Kolumbijec z čelní skupiny vystoupil a v poklidu dorazil na vrchol dvanácté.

„Že pojede takhle a uvaří Naira Quintanu, navíc na legendárním Alpe d’Huez po čtyřech tisících nastoupaných metrů?“ chválil mladého závodníka Nicolas Portal, sportovní ředitel týmu Sky. „Má před sebou krásnou budoucnost – je neuvěřitelné, co dnes provedl.“

Už před Tour se o Bernalovi mluvilo jako o ohromném talentu. Právě on má v budoucnu nahradit Naira Quintanu či Rigoberta Urána. Země z Jižní Ameriky na celkové vítězství na Tour stále čeká.

„Přijel jsem sem především pomáhat a učit se,“ uvědomuje si Bernal.

Do týmu Davida Brailsforda přestoupil Bernal před letošní sezonou z druhodivizní stáje Androni. Místo v osmičlenné sestavě na Tour si poté zajistil po skvělých jarních výsledcích.

V budoucnu má právě on v dresu Sky podle šéfů bojovat o žlutý trikot.

Bernal se letos stal národním šampionem v časovce, vyhrál i silně obsazený závod Oro y Paz, kde za sebou nechal i Quintanu s Uránem. V květnu poté k dvěma etapovým vítězstvím na závodě Kolem Kalifornie přidal i to celkové.

Za sebou nechal ve výsledkové listině zvučná jména: van Garderena, Adama Yatese nebo Rafala Majku.

O dva měsíce později září znovu. A skromně vypráví: „Nepřijel jsem pro bílý dres. Mám jiné úkoly. Ale třeba příští rok už se ho pokusím získat. A jednou třeba i ten žlutý.“

Sagana raději pustím

A co druhý cyklistický diamant, o tři měsíce starší David Gaudu?

V hledáčku kamer se rodák z Bretaně ocitl především v prvním alpském testu do střediska Le Grand-Bornand. Tehdy šlapal v početné skupině uprchlíků, útočil a do cíle nakonec dorazil na devátém místě.

„Sakra, já jedu s nejlepšími,“ udivoval se jezdec FDJ.

V roce 2016 vyhrál Tour de l’Avener, obdobu Tour de France pro cyklisty do 23 let - Bernalovi se to povedlo loni.

„Jeho kariéra je velmi podobná jako Romaina Bardeta nebo Thibauta Pinota,“ všiml si francouzský reprezentační kouč Pierre-Yves Chaleton.

Právě od druhého zmiňovaného se Gaudu učí. „Třeba mu jednou pomůžu vyhrát Tour,“ přidává s vážnou tváří 28letý Pinot.

Lídr FDJ na Tour letos chybí - po Giru ho skolila infekční nemoc. A tak je největší nadějí v kopcích právě Gaudu. Během alpském triptychu poskočil o 52 míst na průběžnou 32. pozici.

„Sbírám především zkušenosti,“ uvědomuje si Gaudu, který přidává i čerstvé zážitky z pelotonu.

„Pokud za mnou je Peter Sagan, mám obrovský respekt, raději ho pustím,“ usmívá se.

Drobný mladík váží pouhých 53 kilogramů, měří 173 centimetrů: tedy ideální předpoklady stát se elitním vrchařem. „Možná je výhoda být malý, protože ostatní vás v pelotonu nevidí a pak s vámi nepočítají ve hře o vítězství,“ vtipkuje Gaudu.

Na rozdíl od svého kolumbijského protějšku ale Gaudu vyrůstal v místech, kde největší hora měří méně než 400 metrů. „Přesto tu mám ideální podmínky pro trénink,“ upozorňuje Francouz.

V mladí syn účetního a módní návrhářky často šlapal v Pyrenejích. Jeho prvním absolvovaným průsmykem byl obávaný Tourmalet.

„Kilometr jsem šlapal a kilometr se držel auta,“ vzpomíná. „Takže znám jen polovinu kopce,“ usmívá se.

Celé 17kilometrové stoupání absolvuje znovu v devatenácté etapě Tour. Tentokrát už bez pomoci, zato s mladickým nadšením.

Za několik let už mohou Bernal a Gaudu spolu svádět tuhé boje o žlutý dres. Teď se zatím cyklistické diamanty vybrušují k dokonalosti.