Jubilejní desáté vítězství na Tour. Sagan znovu dominoval ve spurtu

Před pátou etapou patřílo jeho jméno patřilo mezi nejskloňovanější.

Ač 205kilometrová bretaňská štreka z Lorient do Quimper nabídla hned pět vrchařských prémií (čtvrté a třetí kategorie), Peter Sagan znovu patřil mezi nejžhavější kandidáty na vítězství.

„Máme dva úkoly pro dnešní den: Přidat další etapové prvenství a postarat se o Richieho (Porteho, lídra týmu BMC). Porazit Sagana bude ale velmi těžké,“ řekl před startem Greg van Avermaet, lídr závodu.

Pouze jeden z vytyčených cílů se jezdci BMC splnil - Richie Porte dojel do cíle na 18. místě v čase vítěze.



Právě olympijský vítěz z Ria přivedl ve žlutém trikotu smečku elitních klasikářů na poslední stovky metrů.

S nejlepšími nakonec nespurtoval. Maillot jaune si ale pojistil minimálně do čtvrteční etapy.

Za van Avermaetem bedlivě číhal Sagan. Slovák vystřelil do spurtu velmi brzy, připojil se k němu Sony Colbrelli z Bahrain-Merida.

Marně.

Jezdec Bory už podesáté na Tour vítězně zdvihal ruce.

„Měl jsem hodně štěstí. Sony byl opravdu blízko,“ vyprávěl trojnásobný mistr světa. „Nezískal jsem tolik bodů, jako v rovinaté etapě, myslím, že 30. Ale je to lepší, než nic,“ připomněl vedení v soutěži sprinterů.

Před druhým Kolumbijcem Gaviriou vede Sagan aktuálně o 33 bodů.

„Myslím, že Greg (van Avermaet) začal spurtovat velmi brzy. Tím vytvořil dobrou pozici pro mě a Colbrelliho,“ doplnil vítěz.

Jak se vše odehrálo

Bez favoritů. Na startu páté etapy chyběl Michael Matthews. Jezdec Sunwebu se přes noc potýkal s vysokými horečkami a týmoví doktoři mu nedoporučili dále pokračovat. Odstoupil i Tiejs Benoot z týmu Lotto Soudal, jenž v předchozím dnu doplatil na pád kilometr před cílem.

Nervozita má další oběť. Už na sedmém kilometru potkal nervózní peloton pád. Na vozovce si ustlali Gianni Moscon (Sky) a Robert Kišerlovski (Kaťuša-Alpecin). Ital usedl zpět na kolo a záhy se dotáhl zpět do hlavního balíku. To Chorvat zamířil rovnou do nemocnice. Lídr ruské stáje Ilnur Zakarin, tak přišel o jednoho z důležitých pomocníků.

Sedmička na čele. Po úvodních rozpacích se do úniku dne probojovali Gesbert (Fortuneo), Vermote (Dimension Data), De Buyst (Lotto Soudal), Calmejane (Direct Energie), Chavanel (Direct Energie), Skujinš (Trek) a Edet (Cofidis). Kontrolu nad pelotonem převzalo BMC.

Chvíle pro rychlíky. Pouze osm bodů v souboji o zelený dres si rozdělili sprinteři v pelotonu. Předchozí bonifikace totiž vykradli uprchlíci. Nejrychleji se prémií po 92 kilometrech prohnal Gaviria před Saganem.

Dominující Chavanel. Francouzský veterán se opět na letošní Tour ocitl v úniku. A znovu v něm dominoval. Na sprinterské a vrchařské prémii si dojel pro maximální počet dvaceti bodů.

Cavendish v problémech. Už na prvním kopci začal britský sprintér ztrácet kontakt s pelotonem. Tehdy se ještě dokázal do hlavního balíku dotáhnout, při výšlapu na Cote de la Roche du Feu znovu odpadal. Postupně se do gruppetta připojil i André Greipel.

Puntíky pro Lotyše. Chavanel v první polovině etapy usiloval o puntíkatý dres marně. Trikot nejlepšího vrchaře 39letému Francouzovi vyfoukl na poslední horské prémii třetí kategorie Lotyš Tom Skujinš. Stal se tak prvním cyklistou své země, který získal na Tour maillot a pois.

Trio na čele pohlceno. Až dvanáct kilometrů před cílem se kolem uprchlíků prohnal peloton. Tehdy už vpředu šlapali pouze Edet, Calmejane a Skujinš. Okamžitě z hlavního balíku vystřelil Julian Alaphilippe z Quick-Stepu. Leč příliš brzy.

Greg van Avermaet udržel v páté etapě žlutý dres pro lídra Tour de France.

Pod taktovkou týmu Sky. V závěru se kontroly výrazně prořídlé vedoucí skupiny ujala letka týmu Sky. Michal Kwiatkowski a Egan Bernal vytvořili Chrisu Froomovi a Geraintu Thomasovi pohodlnou pozici do nervózního závěru. Ostrému tempu nestačila celá řada domestiků.

Gilbert útočí. V závěrečném krátkém stoupání nastoupil Philipp Gilbert. Belgičan v barvách Quick-Stepu si vytvořil viditelný náskok. Ten těsně před závěrem zlikvidoval Greg van Avermaet.

Čas pro Sagana. Na posledních 500 metrech se na čele vyškrábali pouze dva velmi rychlí cyklisté: Peter Sagan a Sony Colbrelli. Oba výborní sprinteři spolu svedli souboj o etapové prvenství. A radoval se fenomenální Slovák.