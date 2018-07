Pád i proklatý dopravní ostrůvek. Co se stalo Froomovi a Quintanovi?

Chris Froome upadl letos už v zahajovací den Gira v Jeruzalému, při prohlídce trati prologu. Samotnou časovku pak absolvoval opatrněji a ztratil v ní 37 sekund na Toma Dumoulina.

Chris Froome upadl i v sobotu v první etapě Tour a zaostal o 51 sekund.

Chris Froome vůbec na závodech Grand Tour příliš často padá.

S výjimkou Tour 2014 a Vuelty 2015, kde byl donucen odstoupit, v posledních šesti letech dokázal následky pádů vždy limitovat a posléze bojovat o vítězství.

Bude tomu tak i letos?

Pokud Brit doufal, že po dořešení salbutamolové kauzy se věci uklidní, mýlil se. „Údery“ dostává také na trati. Včetně těch, které diváci směřují na jeho psychiku, vždyť i v sobotu si na silnici mohl přečíst nápisy „Froome = Armstrong“ nebo „Froome dopé“.

K vylepšení antifroomovské nálady příliš nepomohl ani jeho otevřený dopis v deníku Le Monde, v němž vyzýval: „WADA by měla publikovat vědeckou studii, která vysvětlí současný systém testování a důvody, proč mě ospravedlnili. Jsem si jistý, že by to každému pomohlo komplexněji pochopit můj případ.“

V závěru sobotní etapy měl každopádně úplně jiné myšlenky než na to, jak zklidnit rozbouřenou hladinu veřejného mínění.

Pět kilometrů před cílem šlapal na pravé straně úzké silnice v první třetině pole, když peloton navyšoval rychlost. Malá vlna, kterou mu „hodil“ Němec Rick Zabel z Kaťuše (nikoliv tedy Marcel Kittel, jak zněla původní domněnka), vyhodila Frooma ze sedla a poslala jej na trávník mimo trať.

Společně s ním se ocitl mimo silnici i Jasper de Buyst z Lotta Soudal. Lídr Sky rychle naskočil na kolo a se ztrátou pokračoval.

Podívejte se, jak byl Froome vytlačen z trati:

„Nikdo dnes nechtěl upadnout,“ svěřoval se po etapě Froome. „Prostě se to stalo. Víme, že první dny na Grand Tour vždy bývají nevypočitatelné a záludné. Je to součást hry, naneštěstí.“

V první části pelotonu, rozdělené už předtím hromadným pádem 11 kilometrů před cílem, zůstal poté z jezdců Sky pouze Geraint Thomas, považovaný za týmový plán B.

Froomovi dočasně pomáhali limitovat ztrátu Gianni Moscon a Michal Kwiatkowski, na posledním kilometru však už zůstal ve stíhací skupině z týmu sám.

Společně s ním proťali cíl o 51 sekund za čelem závodu i Richie Porte z BMC a Adam Yates z Mitcheltonu-Scott, kteří zůstali odpojeni po již zmiňovaném hromadném karambolu.

Froome měl na těle odřeniny, především na pravé straně, ale nevypadal vážně zraněn.

„Teď jsem s ním v autobuse mluvil, je O.K.,“ popisoval později Geraint Thomas. „Jen je trochu naštvaný, protože jsme se pohybovali v pelotonu na správné pozici, a přesto se nám pády nevyhnuly. První týden je pokaždé chaotický. Úvodních 180 kilometrů bylo v pohodě a na posledních 20 kilometrech se vše změnilo. Co se stalo Chrisovi, není ideální, ale není to ani konec světa. Dojel s Richiem a Quintana dorazil až za ním, to jsou dva největší rivalové.“

KDYŽ JEŠTĚ BYLI POSPOLU. Letka Sky na trati úvodní etapy Tour.

Události samozřejmě nic nemění na hierarchii v týmu Sky, což potvrdil i sportovní ředitel Nicolas Portal: „Chris je velmi zklamaný tím, co se stalo, ale fyzicky je v pořádku. Ztratil 50 sekund, tedy stejný časový úsek, o jaký loni Tour vyhrál. Ale rozhodně není v pozici, kdy bychom ho měli posílat domů.“

Quintana: Nemohl jsem dojet do neutralizované zóny

Ani pozice Naira Quintany ve stáji Movistar se po sobotních událostech měnit nemá.

Bývalý šampion Gira i Vuelty vjel do Tour coby jeden ze tří rovnocenných lídrů týmu, přesto o něm mnozí experti tvrdili, že je v Movistaru „první mezi rovnými“.

Po pouhých 201 kilometrech závodu nicméně najednou ztrácí 1:15 minuty na zbylé dva lídry stáje Mikela Landu a Alejandra Valverdeho.

„Tak to prostě chodí. Musíme se snažit zase najet, co jsme ztratili,“ prohlásil Kolumbijec po etapě a použil při tom množné číslo, přestože Landa a Valverde toho dne o žádné vteřiny nepřišli.

Šéf týmu Eusebio Unzue tvrdí, že rozhodně o změně strategického plánu neuvažuje. „Hlavně že Nairo zůstal zdravý. Ztratil čas, ale je v jednom kuse,“ řekl pouze.

Co přesně se Kolumbijci přihodilo?

Když do cíle zbývalo 3 500 metrů, najel na dopravní ostrůvek uprostřed silnice. „Šlo o tvrdý náraz. Byl zázrak, že neupadl. Mohlo to dopadnout mnohem hůř,“ popisoval Unzue.

Při kolizi ale zničil obě svá kola.

„Nebylo možné na nich pokračovat a dojet do neutralizované zóny,“ shodovali se jezdec i Unzue.

Quintana tedy zastavil. Žádný domestik v dohledu. Navíc týmový vůz Movistaru se zdržel za předchozím pádem. Kolumbijec čekal na kraji silnice, kde jej zastihl neutrální mechanik firmy Mavic.

Chvíli trvalo, než mu vyměnili obě kola. Zatím je minuli i Froome, Porte, Adam Yates a jejich stíhací skupina.

„Měli jsme určeno, že pokud se cokoliv stane Nairovi na posledních kilometrech, pomůže mu a případně mu poskytne své kolo José Joaquin Rojas,“ popisoval Unzue. „Jenže ten zůstal v pádu o pár kilometrů předtím. Také Marc Soler už byl příliš vzadu. A Andrey Amador a Daniele Benatti se později k Nairovi stáhli, aby mu pomohli limitovat ztrátu.“

„Jedinou útěchou je, že dnes ztratil i Froome, díky tomu za ním zaostávám jen o pár sekund,“ prohlásil Quintana.

Zato za Vincenzem Nibalim, Romainem Bardetem, Tomem Dumoulinem, Rigobertem Uranem, ale i Mikelem Landou a Alejandrem Valverdem zaostává o 1:15 minuty.

„Nairova ztráta je pro nás katastrofou,“ reagoval Landa bez ohledu na to, že on sám svoji pozici posílil. „Poslední kilometry byly plné stresu. V takové situaci se může stát cokoliv a vy při tom ztrácíte energii.“

S tím souhlasil i Valverde: „Pády, defekty, potíže všeho druhu. Bylo to dnes opravdu komplikované, opravdu rychlé, opravdu nebezpečné. Ale každý z nás odvedl to nejlepší, co mohl.“

Peloton také v neděli zůstává na severozápadě Francie. S přispěním bočního větru může i v druhé etapě očekávat podobně nervózní koncovku.

Porte: Minuta ztráty je ještě O. K.

„Co se stalo v sobotu nám, může se příště přihodit jiným z favoritů,“ připomíná Richie Porte, kterého vyřadil z popředí první etapy hromadný karambol 11 kilometrů před cílem. Zatímco další z favoritů Adam Yates na tomto místě upadl, lídr BMC zůstal pouze odpárán, aniž by jeho tělo dopadlo na asfalt.

„Ale jen tak tak, že jsem i já neupadl,“ říkal Australan. „Nevím přesně, co se tam stalo, abych byl upřímný. Jedna minuta ztráty, to je ještě O.K., i když to pochopitelně není ideální.“

Podobně ztratil nečekaně čas v koncovce 2. etapy ročníku 2016 do Octeville. Tehdy jej postihl defekt ještě před neutralizovanou zónou, načež zůstal bez pomoci.

„Tentokrát pro mě kluci z týmu dělali, co mohli,“ ocenil jezdce BMC v sobotu a hledal i další pozitiva: „Hlavně, že už se závodí, že čekání skončilo.“

V neděli budou Porte i další aktéři Tour bojovat na 182,5 kilometrech druhé etapy do La Roche-sur-Yon.

Její profil je opět rovinatý, vyhovující elitním sprinterům.

Ale na Tour nikdy nevíte, co se přihodí...