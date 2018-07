Euforie, rány i smutek. Lidi, už nikoho nesrážejte z kola, prosí Thomas

Obhájce titulu Chris Froome, snad při vzpomínce, jak před třemi lety v serpentinách Alpe d’Huez při nahánění Naira Quintany sám málem zkolaboval, na startu čtvrteční etapy Tour prohlásí: „Tahle je letos královská.“

Jaká tedy do ní bude taktika jeho týmu Sky? „Obrana. Máme najeto. Teď ať se snaží útočit jiní.“

Což o to, oni se snaží. A jak.

Další triumf Thomase Podrobnosti z 12. etapy Tour de France

Seriál razantních útoků jezdců Top 10 načíná šestý muž pořadí Steven Kruijswijkz Lotta NL Jumbo. Už 130 kilometrů před cílem se prodere do unikající skupiny. Tým Sky nereaguje, jen přihlíží.

Když stále zbývá do cíle 70 kilometrů, drápe se Kruijswijk na Croix-de-Fer v čele sám.

Na předposledním vrcholu dne má poté šest minut k dobru, přestože tempo na špici pelotonu právě tahají týmy Movistar i AG2R.

Smutný hrdina Gira 2016 najednou vévodí virtuálnímu pořadí Tour s převahou tří minut!

„On si snad hraje na Landise,“ uleví si Felix Lowe, komentátor Eurosportu připomínkou 12 let starého podobně bláznivého sóla Floyda Landise, jež Američanovi vyneslo titul na Tour, o který vzápětí kvůli dopingu zase přišel.

SÁM, STÁLE SÁM. Sólojízda Stevena Kruijswijka.

Geraint Thomas s Chrisem Froomem na sebe v pelotonu udiveně hledí: A co teď s ním? „Kruijswijk nás dostal pod pořádný tlak. Ten jeho útok měl koule,“ přizná Thomas.

Při sjezdu z Croix-de-Fer se tudíž komando Sky usadí na špici balíku a navýší obrátky. Sportovní ředitel Nicolas Portal svoji letku do vysílačky uklidňuje: „Kruijswijk je už příliš dlouho sám, začne trpět, jen držte současné tempo.“

Portal se nemýlí. Kruijswijk nevydrží. Na úpatí Alpe d’Huez už Nizozemec vnímá stupňující se bolesti v nohách. Přesto stále doufá v etapové prvenství: Třeba se vepředu udržím.

Marně. Potřeboval by, aby etapa byla o 3 500 metrů kratší.

V bouřícím kotli opravdových cyklistických fanoušků i nesčetných opilých exhibicionistů však v 21 serpentinách útočí další těžké váhy.

„Ataque Nairo, ataque Nairo, ataque Nairo,“ křičí do mikrofonu jako smyslů zbavený šedovlasý reportér kolumbijského rozhlasu, když se Nairo Quintana devět kilometrů před cílem poprvé na této Tour vydává vpřed.

Leč po necelém kilometru energický reportér do Kolumbie smutně hlásí: „Lokomotor Sky contolando.“ Lokomotiva Sky vše kontroluje.

Kolumbijec je přitažen zpět.

A za další kilometr se ozve zoufalé zvolání reportéra: „Ajajajajaj.“ Nairo Quintana nenávratně ztrácí kontakt se špicí, jeho odstup narůstá.

Stále jich je ve skupince deset. Sky tu hraje s triem Thomas, Froome, Bernal jako obvykle přesilovku.

Tak kdo to zkusí dál, pánové? Mikel Landa, poslední Mohykán z Movistaru - a nic z toho. Načež neuspěje ani Romain Bardet, lídr AG2R.

Na Chrise Frooma fanoušci vytrvale křičí a pískají. Najednou k němu z kraje silnice přiběhne chlapík v bílém tričku a úderem se jej snaží shodit z kola.

Froome naštěstí udrží rovnováhu.

Jako by ho to vyhecovalo. Mladičký Egan Bernal, poslední zbylý pomocník Sky v nyní osmičlenné skupině, je už na hraně sil, ale dostává od Portala pokyn: „Potáhni ještě chvíli tempo, pak zaútočí Chris.“

Takový byl už před etapou plán Sky, navzdory Froomovým slovům na startu. Ve čtvrtek pět kilometrů před cílem atakoval Geraint, dnes to zkusí Chris. Trochu jim zamotáme hlavu.

Bernal ze sebe vydá, co může, a vystupuje si. Teď táhne skupinu žlutý Thomas. A Froome skutečně útočí!

Klasická pozice: hlava skloněná, lokty vystrčené.

Jenže ani on skupince neodskočí, přijíždí za ním nezničitelný Tom Dumoulin i další.

„Objevili jsme kód, jak Sky porazit,“ pronese po etapě poněkud tajemně Luke Roberts, sportovní ředitel Sunwebu. „Ukázali nám v Alpách také své slabiny. V Pyrenejích by navíc mohli začít pociťovat následky svého alpského úsilí. Tom je může porazit.“

Tři a půl kilometru před cílem jsou s Dumoulinem u Frooma také Bardet a Thomas.

Naopak Vincenzo Nibali se zvedá ze země!

Co se stalo? Ani samotný Ital si nebude jist. „Byly tam davy lidí a dvě doprovodné motorky, místa málo. Následoval jsem Frooma, cítil jsem se dobře... a pak jsem najednou upadl. Zvedl jsem se zase a stíhal je, ale po té ráně jsem měl silné bolesti v zádech, byla zablokovaná.“

Dle verze organizátorů upadl po kontaktu s policejni motorkou. Divácké video pro změnu naznačuje, že mohl být sražen jedním z fanoušků. Nebo šlo o kombinaci obou faktorů. Kouř z oranžové dýmovnice viditelnost znesnadnil.

V čele se sjíždí velká čtyřka Froome, Thomas, Dumoulin, Bardet. Zpomalí, srovnají se do jedné linie, hledí po sobě, Thomas, který Nibaliho incident viděl, mluví s Dumoulinem, pak i s Froomem. Počkáme na něj?

Zatímco se vybavují, dojede je i Landa.

Potom Bardet naruší klid zbraní a opět zaútočí. „Nevěděl jsem, co se stalo Nibalimu,“ bude tvrdit.

Rovněž jeho další útok je odsouzen k zániku. „Ale Romain ukázal, že byl dnes ze všech nejsilnější,“ ocení jej Julien Juirdie, sportovní ředitel AG2R.

„Odvedl jsem maximum a ničeho nelituji,“ řekne sám Bardet. „Cítil jsem se lépe než předchozího dne, tak jsem chtěl ostatní vyzkoušet. Ale proti převaze Sky to bylo těžké.“

Je jich znovu v čele pohromadě pět.

Na metě 1 800 metrů před cílem si Thomas zapne do té doby rozevlátý žlutý dres. A 200 metrů před cílem se drtivým finišem rozjede pro další životní triumf.

Marně jej Dumoulin stíhá. „Mohl jsem dnes vyhrát,“ vyčiní si Nizozemec. „Udělal jsem chybu, že jsem přeřazoval těsně předtím, než začal spurt. Jinak bych měl šanci. Ale potěšilo mě, že jsem cítil, že jsem silnější než Froome.“

Geraint Thomas druhý den po sobě vítězí, triumfálně zatíná pěsti.

Jestliže La Rosiere byl v jeho kariéře velký krok vpřed, toto je přímo skok na jinou úroveň.

Na samém konci „obranářské partie“ týmu Sky, na konci ikonických 21 serpentin Velšan ve žlutém dresu lídra jásá: „Lidi, já vyhrál na Alpe d’Huez! Nemám slov. To je, to je... No prostě obrovské.“

Tým Sky ustál další výzvu.

Thomas vede Tour o 1:39 minuty před parťákem Froomem a o 1:50 minuty před Dumoulinem, nyní už dost možná jediným mužem, který je ještě schopný cestu k titulu jezdcům Sky zatarasit.

Poprvé po 25 letech dokázal jeden jezdec vyhrát na Tour dvě po sobě následující alpské etapy.

Thomas je pro statistiky zároveň i prvním mužem, jenž vítězí na Alpe d’Huez ve žlutém dresu! Ano, dokázal to v minulosti též Lance Armstrong, jenže jeho jméno a triumfy byly ze statistik vymazány.

„Přitom jsem chtěl dnes jen následovat kola jiných a užít si ten žlutý dres na Alpe d’Huez,“ říká Velšan a zasměje se. „Ačkoliv o užívání nemohla být v tak těžké etapě řeč. Tak snad zítra, to má být etapa sprinterská.“

Pravda, sprinteři na Tour mezitím takřka vymřeli, drsné alpské honičky vrchařů vyhnaly ze závodu během dvou dnů postupně Marcela Kittela, Marka Cavendishe, Andrého Greipela, Dylana Groenewegena i Fernanda Gaviriu! První dva nesplnili ve středu limit, další tři ve čtvrtek vzdali.

I to je důkaz o intenzitě závodění posledních dnů.

Muž, který tyto dny ovládl, teď z postu lídra Tour prosí fanoušky: „Jestli nemáte rádi tým Sky, pískejte na nás, to je v pořádku. Křičte na nás, máte právo vyjádřit svůj názor. Ale neshazujte už nikoho z kola. Neovlivňujte tento závod, prosím.“

Při dekorování na pódiu se také Thomas dočkává pískotu.

Froome odmítne po etapě hovořit s médii, vyjádří se až s odstupem času pro webový server týmu Sky, o incidentu se však nezmiňuje.

„Geraint jede dál životní závod, nedělá chyby, plně si zaslouží žlutý dres,“ říká obhájce titulu. „Máme teď v závodě pozici snů, jsme první a druhý. Umožňuje nám hrát více kartami. Včera zaútočil Geraint, dnes já a ostatní utrácejí síly, když nás stíhají. Cítím, že se dostávám do závodu a že jsem stále silnější. Mám opravdu radost, jak se od vjezdu do hor cítím, trochu jsem se předtím obával, co se mnou po Giru provedou. Těším se do Pyrenejí.“

Vincenzo Nibali absolvuje v pojízdné ambulanci vyšetření na rentgenu a ten se lékařům nelíbí. Žádný vrtulník právě není k dispozici, a tak Itala sanitkou převážejí k detailnějšímu vyšetření v nemocnici v Grenoblu.

Ještě tentýž den dopoledne jeho kouč Paolo Slongo tvrdil: „Vincenzo nejede o stupně vítězů, on má vítěznou mentalitu. Dříve či později se pokusí o něco, čím by vyhrál celou Tour. Ani zaútočit z dáli pro něj není bláznivý nápad.“

Ale na této Tour už nezaútočí.

Z Grenoblu přichází neblahá zpráva. Zlomený obratel. Konec.

Šampion ročníku 2014 a čtvrtý muž průběžného pořadí dává Tour sbohem.