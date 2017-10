Když Francouzi spekulují. Vrátí se na Tour kostky i Alpe d´Huez?

Oficiální stránky Letour.fr zvou: Úterý, 17. října – prezentace Tour de France 2018.



Ta se už tradičně uskuteční v Palais de Congrés v Paříži za přítomnosti velkých jmen minulosti i současnosti nejprestižnějšího cyklistického závodu.

O tom, co další ročník Tour nabídne, se spekuluje už den po konci toho předchozího. A s přibližující se oficiální prezentací tyhle náznaky jen a jen sílí.

Co zatím víme jistě?

Návrat týmové časovky

Grand Départ, tedy slavnostní start proběhne 7. července v departmentu Vendée. Úvodní etapa závodu povede z ostrova Noirmoutier přes silnici Passage du Gois, která je dvakrát denně během přílivu zaplavená.

Projíždělo se tudy už v roce 1999, kdy na hromadný pád v této pasáži doplatili favorité Alex Zulle, Ivan Gotti nebo Michael Boogerd. Tour na stejném místě startovala také v roce 2011.

Druhá etapa bude stejně jako ta první rovinatá, bez vrchařské prémie.

V té třetí se zase po dvouleté přestávce vrátí do itineráře Tour týmová časovka, která povede kolem města Cholet, které deník L´Équipe třikrát zvolil nejsportovnějším městem celé Francie.

Posledních osm set metrů by pak navíc mělo vést do kopce.

Známo je také, že čtvrtá etapa odstartuje blízko pláže v La Baule a že Tour tradičně vyvrcholí na pařížském bulváru Champs-Élysées.

Jisté je i to, že půjde o skromnější Tour co do počtu účastníků a také o Tour lehce zpožděnou. Kvůli termínové kolizi s fotbalovým mistrovstvím světa v Rusku (14. června – 15. července) posunuli organizátoři start o týden později z 30. června na 7. července.

Místo devíti cyklistů pak v každém týmu bude jen vybraná osmička. Ze 198 mužů tak na startu bude stát jen 176 jezdců.

Od této změny si organizátoři slibují větší bezpečnost pelotonu a i konvoje za ním. Sníží se totiž počet automobilů a motocyklů v karavaně.

Dalším důvodem omezení počtu účastní je horší kontrolovatelnost závodu jednou stájí – v posledních letech tedy Sky. „Touto změnou se snažíme dodat závodu více nepředvídatelnosti,“ říká jeho technický ředitel Thierry Gouvenou.

Bude tato změna ale opravdu účinná?

Vždyť Sky letos peloton bez větších potíží ovládalo i bez zraněného Gerainta Thomase…

Víc toho zatím o příštím ročníku nevíme, všechno další jsou jen spekulace.

Ale jsou to spekulace velice zajímavé a výživné.

Zeď i kostky

Hned v prvním týdnu by jedna z etap měla dojíždět na zdi Mur de Bretagne, kde před dvěma lety kraloval Alexis Vuillermoz a v roce 2011 tady Cadel Evans porazil Alberta Contadora.

V historické provincii Bretaň by měli cyklisté zápolit také s prašnými cestami, které se proslavily jednorázovým závodem Tro-Bro Léon. A průjezd Bretaní má být poctou Bernardu Hinaultovi, poslednímu francouzskému vítězi, který se v této oblasti narodil.

Hned poté by Tour podle listu Nord Eclair měla zamířit na sever, kde ji budou čekat obávané kostky, byť ne v tak bohatém balení jako v minulosti. V letech 2014 a 2015 bylo na trase Tour vždy minimálně 13 kilometrů po kočičích hlavách, v itineráři příštího ročníku by ty kilometry měly být pouze tři.

Momentka z letošního ročníku Paříž-Roubaix.

Mělo by jít o etapu, která se pojede 15. července, tedy v den finálového zápasu fotbalového mistrovství světa v Moskvě. Aby netrvala dlouho, má měřit jen 150 kilometrů a i proto by na ní mělo být tak málo kostkových úseků.



Končit by měla v ikonickém Roubaix, spojeném právě s největší kostkovou cyklistickou klasikou Paříž-Roubaix a na trase by měly být tři obávané sektory. Ne, nejspíš se nepojede přes nechvalně proslulý Arenbergský les, ale v úvahu připadá Gruson, Camphin en Pevéle nebo Carrefour de l´Arbre, kde před čtyřmi lety skončily naděje Zdeňka Štybara na vítězství v nejslavnější z klasik poté, co se jeho řídítka srazila s objektivem fotoaparátu jednoho z fanoušků.

Holandská hora

Po přesunu do Aix les Bains, kde peloton stráví první volný den, mají hned na začátku druhého týdne přijít první horské etapy v Alpách.

Jedna z nich má vést z Annecy přes Col de la Colombiére až do Grand Bornard. Dva dny na to už se má podle listu Dauphiné Liberé stoupat na „Holandskou horu“, tedy Alpe d´Huez.

MEZI ORANJES. Alpe d´Huez se kvůli bláznivým nizozemským fanouškům, kteří zde pokaždé vytváří pekelnou atmosféru, přezdívá Holandská hora.

Mýtický vrchol Tour s 21 serpentinami by se do trasy vrátil po dvouleté pauze. Když tady končila předposlední etapa v roce 2015, impozantní jízdu za triumfem předvedl Thibaut Pinot a za ním zase Nairo Quintana najížděl minutu a půl na trpícího Chrise Frooma, kterého do cíle táhl Richie Porte.



Následovat by měl až čtyřdenní blok v Pyrenejích s vrcholy jako Tourmalet a Suberbagneres. Přitom při letošní Tour na programu nebyly víc než dvě horské etapy po sobě.

„Pokud však pojedeme tři horské etapy v kuse, mnohem lépe se ukáže, kdo na to doopravdy má,“ říká Roman Kreuziger. „Když jsou horské etapy po sobě jen dvě, snáz si orazíte.“

Co všechno bude opravdu součástí 105. ročníku Staré dámy?