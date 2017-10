Froome vs. Dumoulin. Dojde na Tour 2018 konečně i k jejich souboji?

Na co láká Tour 2018? Návrat legendárních kopců

Po třech letech vyrazí cyklisté opět do serpentin na Alpe d’Huez, po dvouleté odmlce na Tourmalet. Více horských dojezdů

Pět namísto letošních tří. Návrat týmové časovky

Do itineráře závodu je zařazena poprvé od ročníku 2015 (3. etapa) Kostky

Hned patnáct úseků po pavé v 9. etapě do Roubaix. To je výzva i pro Zdeňka Štybara. Šotolina v Alpách

Dvoukilometrový prašný úsek na náhorní plošině Glieres (10. etapa). Nejkratší klasická etapa od ročníku 1971

Výbušných 65 kilometrů se třemi pyrenejskými kopci na trati 17. etapy. Tříčtvrtinový Okruh smrti

Královská 19. etapa přes tři ze čtyř vrcholů někdejšího „Okruhu smrti“.