Sagan vyhrál druhou etapu Tour. Spurt ovlivnil pád v poslední zatáčce

With his 9th stage win, @petosagan takes the Maillot Jaune for the 2⃣nd time on Le Tour. Grâce à sa 9e victoire d'étape sur le Tour, c'est la 2⃣e fois que Peter Sagan s'empare du Maillot Jaune. #TDF2018 https://t.co/dDg6xRvIfT