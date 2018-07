Sagan trpí, ale vládne. Bezradní soupeři chtějí změnit systém bodování

„Mám pár šrámů. Bolí to. Něco jsem si při tom karambolu udělal se svalem na zadku. Není to žádná radost, ale pokračuju,“ hlásí.

Patxi Vila, kouč týmu Bora, před čtvrteční sprinterskou etapou do Pau naznačil, že zranění mu nejspíš ani nedovolí spurtovat.

Nakonec zkusil spurtovat, na víc než na 8. místo to však nebylo.

„Nevadí, se třemi vyhranými etapami mohu být docela spokojený, ne?“ pronesl, zatímco domácí Arnaud Démare kráčel na pódium coby vítěz dne.

„Čekal jsem, že ta bolest bude během etapy ještě větší. Zvládal jsem to docela dobře,“ povídal Sagan. Zato když na startu televizní pracovník dotkl kamerou jedné z jeho ran, sykl bolestí. „V ideálním stavu rozhodně není, přesto je Peterova morálka stále vysoká,“ tvrdil Vila.

Porce horské práce, která čeká dnes, bude pro Saganovo pochroumané tělo testem cyklistického přežití. Královská pyrenejská etapa s Tourmaletem, Aspinem i Aubisquem, to bude 200 kilometrů utrpení pro ty, jejichž těla jsou bolavá.

Aby se stal pošesté majitelem zeleného trikotu a vyrovnal rekord Němce Erika Zabela, musí dojet do Paříže v časovém limitu.

Dnešní boj tak pro něj bude složitější než jakýkoliv spurt.

Matematicky je přitom v bodovací soutěži už od úterka nedostižný, před druhým Norem Kristoffem má nyní obří náskok 271 bodů.

Právě proto se během Tour množily od jezdců i sportovních ředitelů jiných stájí požadavky: Změňte bodovací systém, vraťte se k tomu, který platil před rokem 2011, kdy se rozdávalo více bodů za hromadné spurty na konci etap a naopak méně za rychlostní prémie. Za ty tehdy jejich vítězové brali pouze 6 bodů, naopak nyní jde o 20 bodů (a 50 je pro vítěze etapy).

Paradoxně, před sedmi lety byl starý systém změněn, protože příliš nahrával tehdejšímu dominátorovi spurtů Markovi Cavendishovi.

Při novém systému začal vyhrávat bodovací soutěž Sagan. Načež „vadí“ pro změnu jeho dominance...

„Současný systém navíc favorizuje sprintery, kteří umějí jezdit i do kopců a sbírají body také ve zvlněných etapách. Takovým je i on,“ poukazuje Julian Dean, sportovní ředitel týmu Mitchelton-Scott.

Změny se hlasitě dožadují též Saganův častý protivník Sonny Colbrelli z Bahrainu Merida se svým rozjížděčem spurtů Heinrichem Hausslerem. „Zrušte ty přehnaně bodované prémie během etap, stejně nikoho nezajímají,“ říká Haussler. „A udělujte body jen za dojezdy opravdu sprinterských etap. Současný systém je dobrý pro Sagana, ale pro nikoho jiného.“

Organizátoři Tour v minulosti opakovaně dokázali, že jsou schopni měnit systémy i itineráře jednotlivých ročníků, aby zamezili dominanci, jež není pozitivně přijímána.

V roce 1963 fanoušci v Paříži vypískali trojnásobného šampiona Tour Jacquese Anquetila. Nebavilo je už, že vítězí pouze díky svým mimořádným časovkářským schopnostem a poráží tak národem milovaného sympaťáka Raymonda Poulidora.

Proto organizátoři v následujícím ročníku drasticky zkrátili celkovou délku časovek a přidali horské dojezdy, které Anquetil nemiloval.

Jenže on vyhrál znovu.

Stejně tak nyní Thor Hushovd, dvojnásobný vítěz bodovací soutěže z let 2005 a 2009, poukazuje: „Také by se mi líbil návrat ke starému systému bodování. Ale nemůžete měnit systém jen proto, že je někdo příliš silný. Kromě toho se domnívám, že Sagana by to stejně nezastavilo. I se starým systémem by byl před ostatními. Jen by rozdíly nebyly tak velké.“

Navíc: na Sagana fanoušci nepískají, Sagan fanoušky baví.