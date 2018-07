Chcete žluťáka? Nechceme. Jak klasikář Van Avermaet ujel v horách ve žluté

Domácí hvězda Romain Bardet, lídr týmu AG2R, na startu desáté etapy Tour představuje na počest triumfu Les Bleus svoji novou přilbu, nastříkanou v barvách trikolory. Načež věští „Tohle bude velký den plný akce.“

Nairo Quintana se od jezera v Annecy zahledí k alpským vrcholkům a pronese: „A teď začíná nová Tour. Přežil jsem kostky, konečně jsem ve svém terénu.“

Ve vesničce pro hosty závodu, pouhých 100 metrů od slavnostního startu, se mezitím v zasklené vitríně skví replika žlutého dresu s logem týmu BMC, podepsaná Gregem Van Avermaetem.

Majitel originálu se tu zastaví na kafe a u dresu zapózuje.

Tak dnes naposled...

To, že belgický klasikář z něj bude kovanými vrchaři v Alpách vysvlečen, je jeden ze základních předpokladů dne.

Ale je zcela chybný.

O pět vrcholů a 158,5 kilometru později si totiž van Avermaet v cíli v Le-Grand-Bornand opět půjde na pódium pro trikot barvy žluté.

Ba co víc, jeho náskok naroste ze 43 sekund na 2:22 minuty!

Avizovaný útok Gerainta Thomase, záložního lídra Sky, na vedení v závodě se neuskuteční. Možná se v této etapě ani nikdy uskutečnit neměl a parta Sky opět jednou blufovala.

„Na týmovém mítinku před etapou jsme si řekli, že Van Avermaet může jít do úniku. A bez jakékoliv neúcty k němu: On nejede o vítězství na téhle Tour, není hrozbou pro nejlepší chlapce celkové klasifikace,“ přizná po etapě Thomas. „Dopřát mu další dvě minuty, není konec světa.“

´PO STARTU. Peloton u jezera v Annecy.

Po vjezdu do Alp favorité Tour usoudili, že ani nárůst van Avermaetova náskoku jim v následujícím obtížném průběhu závodu neuškodí, a tak jej blahosklonně u Lac de Payolle pouštějí, když se jako poslední, jednadvacátý snaží (úspěšně) docvaknout do skupiny uprchlíků.

„Ujíždět ostatním ve žlutém dresu je cool,“ nezastírá Belgičan. „Doufal jsem, že by se mi to mohlo povést, už předloni jsem na Tour takhle útočil v horách.“

Pravda, někteří vrchaři se zpočátku diví, jak ho Sky nechalo zmizet. Bude o tom vyprávět i Jakob Fuglsang, lídr Astany. Ve chvíli, kdy Van Avermaet atakuje, přitočí se Fuglsang v pelotonu k Chrisi Froomovi.

„Chcete dnes žluťáka, nebo ne?“

„Ne, nepotřebujeme ho,“ odvětil Brit.

Za Van Avermaetem tudíž je namísto tuhé horské bitvy favoritů vyhlášeno dočasné příměří hvězd.

Lépe řečeno: jezdci Sky toto příměří vyhlásili – a kdo s nimi výjímečně nesouhlasí, toho zpacifikují.

Jako by jim všem po celý den v mysli rezonovala i slova Matta Whita, která šéf Mitcheltonu-Scott před etapou pronesl: „Třídenní blok kostky, pak den volna, kdy vypadnete z rytmu, a potom hned první hory, může mnohé přivést do potíží. Nikdo neodhadne, jak bude jeho tělo reagovat.“

V průsmyku Glieres, kde roku 1944 pět tisíc příslušníků německé armády a policie vichystické Francie zmasakrovali 121 partyzánů, vrátili organizátoři poprvé od roku 1987 na program Tour šotolinu. Oblak prachu zahalí početnou skupinu favoritů. A když se z něj vynoří, najednou tu není Froome.

Ten právě řeší potíže, které později nazve „vtipnými a komediálními“, ale v tu chvíli mu příliš vtipné nepřipadají.

Na šotolině dostal defekt. Jeho pomocník, přední časovkář Jonathan Castroviejo, hned zastaví, chce odmontovat své zadní kolo a dát ho Froomovi, když vtom...

„Koukám, že je prázdné také.“

Musí vzít zavděk jiným od neutrálního servisu, pustí se do stíhací jízdy. Pak už jde vše jako na drátku, podle manuálu „nebeského“ týmu. Pět jezdců Sky na špici přibrzdí tempo, Wout Poels se k Froomovi stáhne, přiveze ho zpět a parta Sky na špici pelotonu opět přepne na autopilota.

„Naštěstí to bylo daleko od cíle, jinak by ta příhoda nejspíš byla poněkud bláznivější,“ okomentuje ji Froome.

Uprchlíkům včetně Van Avermaeta ponechají místy až sedm minut náskoku. Belgičan uvěří: Žluťák mi zůstane.

Ani potom se obraz na špici nyní už velmi zúženého pelotonu zdánlivě nemění. Ale zdání klame.

Sky dál kontroluje špici, na posledních dvou stoupáních Romme a Colombiere však jeho zásluhou tempo vytrvale narůstá.

„Nasadili ostré tempo a zároveň zašpuntovali špici hlavního pole pěti jezdci,“ vylíčí Tom Dumoulin. „Když někdo zkusil zaútočit jako Dan Martin, zase si ho přitáhli. Také jsem chtěl útočit, ale potom jsem si řekl: Šlo by o zbytečný výdaj energie.“

Pravda, nahánění Martina na svazích Colombieru vede k dalšímu navýšení kolektivního tempa Sky a k odpárání některých velkých jmen.

Rigoberto Uran, loni druhý muž Tour, z nich odpadá jako první.

„Snažil jsem se zůstat vpředu, ale následky nedělního pádu jsou komplikované,“ přizná. „Opravdu jsem trpěl, bolela mě záda, kolena, celé tělo. Nedokázal jsem držet rytmus.“

Potom ztrácejí kontakt i Bob Jungels, Bauke Mollema, Ilnur Zakarin a Rafal Majka.

Z vrcholu zbývá prudký desetikilometrový sjezd do cíle. Dle mnohých takový, na jakých rád útočí Vincenzo Nibali. Ital však usoudí: Není natolik technický, aby se mi na něm mohlo něco povést.

V čele etapy Francouz Julian Alaphillipe z Quick-Stepu už dávno odpáral další uprchlíky, nyní ve sjezdu odpáře i televizní motorku.

„Líbilo se mi, že ten sjezd byl tak dlouhý. aspoň mi dal šanci pochopit, co se právě děje,“ řekne.

Přestože nemá na rozdíl od Bardeta přilbu v barvách trikolóry, přidává další kamínek radosti do stále kypícího kotle francouzské sportovní euforie.

SÓLOJÍZDA. Julian Alaphilippe ovládl desátou etapu a na Tour si připsal své první vítězství.

„Tolik emocí,“ nadšeně vypráví. „Už předloni na své první Tour jsem byl tak blízko etapovému vítězství. A teď ho mám. A v horách! Vyhrát takovým způsobem je pro mě opravdu nečekané.“

Skupina favorité dorazí v poklidu. Tedy, v relativním poklidu. Nibali se 100 metrů za cílem opře o řidítka a do televizní kamery si uleví: „Uf, jsou silní, Sky je tak silný. To tempo, které nasadili Kwiatkowski a Castroviejo do kopců... Z toho se nedalo útočit.“

On dorazil po boku Frooma a spol., naopak kvarteto Jungels, Mollema, Zakarin a Majka si přivezlo manko 51 sekund a Urán dokonce dvě minuty.

Chtěl být prvním kolumbijským vítězem Tour, jenže od nedělního pádu je všechno špatně. Na 34. místě celkové klasifikace rázem zaostává o 5:59 minuty.

„Ale rozhodně se nevzdávám. Budu tu do konce. Budeme bojovat až do Paříže,“ slibuje lídr týmu EF Drapac.

Nibali pohodí hlavou: „Ztratili dnes ti, kteří udělali chyby v tréninku, nebo se nezotavili z pádů na kostkách a špatně spali.“

Vzápětí se myšlenky sicilského cyklisty vrátí ke strategii Sky a k tomu, co ho zjevně trápí. „Vypadá to pro fanoušky možná nudně, ale taková už je moderní cyklistika. Sky má velký budget, mají nejlepší jezdce a pro ně i špičkové pomocníky, kteří umí kontrolovat závod. Díky tomu je to pro ně jednodušší. Kdyby měl Bahrain Merida o 10 milionů eur víc, věci by se mohly změnit.“

Realitou však je, že rozpočet Sky činí 35 milionů eur a rozpočet Nibaliho stáje 15 milionů. A on sám s tím nic neudělá.



Ti, na které myslí, se obklopeni hustým davem fanoušků i reportérů vyjíždějí u autobusu Sky na trenažerech.

„Dnes nikdo z favoritů nevytáhl své karty, každý hrál poněkud konzervativně,“ říká Froome. „Překvapilo mě, že se Movistar ani na posledním kopci o nic nepokusil. Ale možná i oni mysleli na další tvrdé dny, které přijdou. Pro nás to byla dobrá etapa. Měli jsme na špici převahu, kontrolovali jsme dění. My teď útočit nemusíme.“

Geraintu Thomasovi jsou pochopitelně připomenuta jeho den stará slova, že na žlutý dres zaútočí. Jen se pousměje: „Van Avermaet jel v úniku dobře, zasloužil si ho. Toť vše.“

Greg Van Avermaet, navzdory všem bookmakerům čtvrtý v etapě, absolvuje ve své žluté trofeji tradiční mediální kolečko a při tiskové konferenci nezakrývá: „Mám radost, že mi dopřáli ten den ve žluté navíc. Za kariéru jsem ji oblékal už jedenáct dnů. Na to jsem pyšný.“

Vzápětí pohlédne na profil středečního, druhého alpského testu.

Horský sprint na 108 kilometrech, na nichž jsou napěchovány čtyři vrcholy a mezi nimi i dva nejvyšší kategorie Bisanne a du Pré. Vše vyvrcholí prvním horským dojezdem, 17kilometrovým stoupáním do La Rosiere.

Má to být mnohem explozivnější den, se spoustou unavených nohou i velkými rozestupy.

„To už bude na mě moc,“ prohlásí Van Avermaet. „Má zítřejší šance na udržení žlutého dresu je nula.“

Tak naposled...

Anebo ne?