Cyklista Ťoupalík dojel na ME šestý, od medaile ho dělilo osm sekund

ME v silniční cyklistice juniorů a závodníků do 23 let závody s hromadným startem ve Zlíně Muži do 23 let (140,4 km): 1. Hirschi (Švýc.) 3:58:15, 3. Lafay (Fr.), 3. Barcelo (Šp.) oba stejný čas, ...6. A. Ťoupalík -8, 33. Otruba (oba ČR) -5:28. Junioři (118,8 km): 1. Evenepoel (Belg.) 3:15:20, 2. Balmer (Švýc.) -9:44, 3. Rodriguez (Šp.), ...5. Vacek všichni -9:46, 24. Mikšaník -15:32, 42. Bouček (všichni ČR) -20:31.