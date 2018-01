Posila z Afriky? Parker říká tvrdé ne. Je to otázka principu, vzkazuje

Parker už za národní tým nehraje, ale byl dlouhá léta jeho tahounem a dodnes má ve francouzském basketbalu silné slovo. K potenciální účasti kamerunského rodáka Embiida se vyjádřil překvapivě velmi negativně.

„Myslím si, že by za národní tým měli hrát hráči, kteří se v zemi narodili, vyrostli tam nebo mají k zemi nějaký větší vztah. Takhle se mi to moc nelíbí,“ řekl pětatřicetiletý Parker, který je zřejmě nejlepším francouzským basketbalistou historie. Ač se narodil v Belgii americkému otci a nizozemské matce.

Účast Embiida ve francouzské reprezentaci by nelibě nesli i dva současní členové národního týmu - Evan Fournier z Orlanda a Edwin Jackson, jenž má namířeno do FC Barcelona.

Parker je plně podporuje.

„Souhlasím s Evanem a Edwinem. Myslím, že národní týmy by měly být složeny jen z hráčů, které země sama vychovala k basketbalu. Všichni vědí, že nejsem fanouškem toho, jak za Slovinsko nebo Chorvatsko hrají Američané. Navíc už sami máme skvělého pivota, jmenuje se Rudy Gobert. Nechci, abychom na něj jen tak zapomněli. Hrál jsem za národní tým šestnáct let, dal jsem týmu tělo i duši, a tak by to mělo být u každého. Pokud se FIBA rozhodne mu dovolit reprezentovat, ať to tak je, ale jestli se ptáte na můj názor, tak se mi to nelíbí,“ pokračoval rozehrávač San Antonia.

Joel Embiid z Philadelphie a jeho nenucená oslava

Mistr Evropy z roku 2013 a čtyřnásobný šampion NBA ovšem prý proti Embiidovi žádných osobních námitek nemá.

„Jde jen o princip. Není to nic proti Joelovi, je to výborný kluk, o kterém jsem slyšel samé dobré věci, já bych to prostě nepovolil nikomu. Mluvil jsem o něm s Francouzem Timothém Luwawu-Cabarrotem, který s Joelem hraje za Philadelphii, a on si ho extrémně chválil. Prý mluví dobře francouzsky, je skvělým spoluhráčem a tak dál. Může být jednou nejlepším pivotem v NBA, ale za Francii by hrát neměl,“ uzavírá Parker rezolutně.