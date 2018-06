Caddy není jen nosič holí, líčí bývalý atlet. Radí anglické golfistce

Během posledních pěti dní střídala golfová hřiště v okolí Budějovic s posilovnou. Snažila se dělat všechno pro to, aby na profesionálním turnaji na Konopišti, který ve čtvrtek odstartuje, uspěla.

„Chtěla bych ho vyhrát. V Česku jsem byla už třikrát, ale Konopiště neznám. To bude největší problém,“ říká 22letá anglická profesionálka Gabriela Cowleyová.

Pomoci v jejím záměru jí má 40letý Tomáš Železný. Bývalý atlet Sokola České Budějovice jí už několik let dělá caddyho. A nosit dvacetikilový bag s holemi a radit jí u jednotlivých jamek bude až do konce tohoto týdne.

Ve 40 letech už kvůli zdravotním trablům s atletikou skončil. A ve volném čase se věnuje golfu. „K tomu jsem poprvé přičichl v roce 2003, když jsem měl zranění nohy,“ vypráví muž, který se většinu atletické kariéry věnoval sprintům nebo skoku dalekému.

Ačkoliv ho golf bavil a viděl, že se v něm zlepšuje, pochopil, že na TOP úroveň už se nedostane. „V té době jsem se potkal s českobudějovickým golfovým profesionálem a trenérem Pavlem Ambrožem. A ten mi nabídl, abych mu dělal caddyho,“ popisuje.

A tahle role se mu zalíbila. „Podílíte na úspěchu hráče. A přitom jste na nejvyšší úrovni,“ vysvětluje Železný, který se do nové role naplno vrhnul v posledních letech. „Caddy nemusí být jen nosič holí. Je to zároveň jediný člověk na hřišti, se kterým hráč situace konzultuje a se kterým se radí. A to je přesně role, která zajímala mě,“ vypráví a popisuje, jak během tréninků obchází hřiště, dělá si poznámky, sleduje směr a sílu větru při turnaji.

Po absolvování několika turnajů po boku Pavla Ambrože zkusil štěstí a přihlásil se na turnaj Ladies European Tour na Plzeňskou Dýšinu jako caddy. Každý organizátor turnaje musí mít připravené univerzální „kedíky“ pro hráčky, které přijedou samy. V roce 2014 tak absolvoval turnaj po boku čínské profesionálky. A za dva roky se na Dýšinu přihlásil znovu. Tentokrát si ho vybrala Francouzka, ale organizátoři ho nakonec přidělili Angličance Gabrielle Cowleyové. A to byla osudová chvíle.

„Absolvovali jsme spolu celý turnaj. O jednu ránu jsme nakonec neprošli cutem do finále,“ vzpomíná. Ale vyměnili jsme si čísla a týden po návratu z turnaje mu přišla SMS, jestli by jí v září nechtěl pomáhat na turnaji v Německu. Nakonec s ní ten samý rok končil v Maroku.

„Podobně jako třeba v tenise, i tady si hráčka platí svůj realizační tým. A vždy musí spočítat, jestli bude mít peníze na stálého caddyho. Jestli se jí to vyplatí,“ upozorňuje Železný, proč s hráčkou nejezdí na všechny turnaje.

Pro něj to zase znamená, že si na turnaje, které jsou zpravidla tři nebo čtyřdenní, bere dovolenou. Pracuje jako vedoucí servisního oddělení u městské policie. Stará se o počítačové sítě.

V minulém roce hráčce asistoval u jediného turnaje v Kutné Hoře. Letos jsou zatím domluvení na nadcházejícím turnaji na Konopišti.

„Uvidíme dál,“ vypráví muž, který anglické hráčce připravil před turnajem letos poprvé i kondiční soustředění. „Sháněla kondičního trenéra. Celý život dělám atletiku a v tomhle si věřím,“ popisuje. Trénovali ve Fitness 14 a využívali golfová hřiště na Hluboké a ve Svachově Lhotce. „Když to bude fungovat, třeba bych v budoucnu do Budějovic mohl přivést i více profesionálních golfistek nebo golfistů. Líbí se mi i to, že lidé je pak mají šanci vidět přímo na hřišti a sledovat jejich hru. To je, jako by si fotbalisti zatrénovali třeba se Spartou,“ dodává Železný.

Dělat caddyho je pro něj hlavně aktivně strávená dovolená a skvělý jazykový kurz. Věnovat se mu chce dál. „Uvažuju i o tom, že bych se přihlásil na mužský profesionální turnaj letos na Albatros do Prahy. Ale jinak mám na tenhle koníček 25 dní dovolené,“ pousměje se.