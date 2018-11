Staňkův rival Walsh chce světový rekord, pomoc hledá u psychologa

Šestadvacetiletý Novozélanďan se nejlepším výkonem této sezony dostal na šesté místo historických tabulek, od roku 2003 žádný koulař takhle daleko své náčiní neposlal.

Přidat další téměř půlmetr ale ještě bude znamenat hodně práce nejen na stadionu a v posilovně. „Zhruba každých šest týdnů se scházím se svým sportovním psychologem (Johnem Quinnem) a děláme hodně meditace a dalších cvičení, což je pro mě teď možná nejdůležitější. Chci překonat světový rekord. Dostal jsem se k němu docela blízko a myslím si, že v následujících letech to mohu dokázat,“ řekl školákům při besedě v novozélandském městě Tauranga.

Uvědomuje si, že ke splnění svého snu potřebuje správně nastavit hlavu. „Je to také otázka toho, abych uvěřil, že to, co chci, je možné,“ doplnil.

Léta se považoval za koulaře, který stíhá americké hvězdy Ryana Crousera a Joea Kovacse. Letos se ale role obrátily a on se stal „štvanou zvěří“. Rád lidem dokazuje, že se v něm zmýlili.

KAMARÁDI. Nejlepší český koulař Tomáš Staněk s olympijským vítězem Ryanem Crouserem a mistrem světa Tomasem Walshem.

„Lidé mi říkali, že to nemohu dokázat, tak jsem to dokázal. Teď se to hodně změnilo a musím hledat další motivaci. Miluji honbu za perfektním vrhem a pocitem z něho a také chci všechno vyhrávat, takže tohle je pro mě poměrně snadná motivace,“ svěřil se jeden z velkých rivalů českého rekordmana Tomáše Staňka.

Walshovi vynesly jeho výkony nominaci na nejlepšího světového atleta roku, ale v anketě IAAF má velkou konkurenci v podobě světových rekordmanů Eliuda Kipchogeho a Kévina Mayera.