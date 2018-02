V klubu náhradník, v reprezentaci jednička. Ustál i souboj s hvězdou

„Už na tréninku to vypadalo, že půjdu do základu. Pak mi to ještě trenér před zápasem řekl, takže už jsem celý den vnímal, že bych mohl nastoupit od začátku,“ řekl Vyoral po zápase, ve kterém odehrál 17 minut a zaznamenal osm bodů, tři doskoky a dvě asistence.

V této sezoně Ligy mistrů má přitom za Nymburk průměry jen devět minut, tři body, asistenci a doskok.

Ve svém zatím nejdůležitějším utkání v reprezentačním dresu však navázal na vydařený listopadový výkon z Finska. Snažil se dirigovat spoluhráče, dvě minuty před koncem dal důležitou a těžkou trojku a především se snažil zastavit bulharskou hvězdu Deeho Bosta, amerického rozehrávače s pasem balkánské země, který patří mezi osobnosti francouzské ligy i Ligy mistrů.

„Pokyn byl hrát na něj co nejvíc tvrdě, do těla. Myslím, že se mi to prvních pět minut dařilo. Po zbytek poločasu už to nebylo nic moc, on začal tvořit jejich hru a vlastně díky němu jsme prohrávali o jedenáct bodů v poločase. Dee Bost to rozdával, nacházel volné střelce a my jsme s ním měli obrovské problémy,“ připustil Vyoral.

Češi tak nabrali ztrátu až 16 bodů, dokázali ji ale otočit. I proto, že ve druhé půli už se Bost přes Vyorala příliš neprosazoval.

„Víceméně to bylo jenom o nás. My jsme udělali v první půli spoustu ztrát. Bulhaři dali nějaké rychlé protiútoky, hodně trojek. Pokyny byly jasné - neztrácet balony, hrát víc dolů na Ondru Balvína, protože v prvním poločase jsme mu to moc nepůjčili. Ve druhém poločase už to bylo o něčem jiném,“ pochvaloval si Vyorala.

Velké množství ztrát (22) přičítal především malé souhře dané tím, že kvalifikační okna během sezony nedávají prostor na větší přípravu a sám se jako jedna z nových tváří v národním týmu stále se spoluhráči sehrává.

„Může to být tím, že máme málo času se připravit. Není to nic jednoduchého hrát takhle po třech trénincích. Tak to má ale každý tým a musíme se s tím vypořádat,“ nehledal výmluvy Vyoral.

Zároveň si je vědom, že v nedělním utkání na Islandu bude proti běhavému soupeři pod větším tlakem, než byl v Bulharsku. „Bulhaři na nás nevytvářeli nějaký enormní tlak. Některé lehké balony jsme jim hodili do ruky a to by se nám nemělo stávat. Myslím si, že na Islandu to bude tvrdší. Jsou to menší hráči, kteří po nás půjdou. Nesmíme podlehnout jejich tlaku,“ nabádal Vyoral.

Bulharský rozehrávač Dee Bost smečuje do českého koše.

Těsná výhra by měla hráčům pomoci lépe zregenerovat, přestože kvůli náročné cestě z Bulharska na Island nebude mít tým čas na pořádný odpočinek.

„Určitě se lépe regeneruje s výhrou. Teď si každý odpočine na pokoji. V sobotu máme jen video a celý den cestování, takže tam už odpočinku moc nebude. V neděli máme hned dopoledne trénink a odpoledne zápas, takže musíme nasbírat co nejvíc sil a prodat to na zápase,“ řekl Vyoral.

„Island je hratelný soupeř, a pokud k tomu přistoupíme jako v Bulharsku ve druhém poločase, budeme hrát dobře v obraně, tak myslím, že bychom to měli zvládnout i po takové cestě,“ dodal.